06.09.2019 09:00 337

Сбербанк создал новое подразделение — дирекцию по экосистеме физических лиц, рассказал РБК источник, близкий банку. Пресс-служба кредитной организации это подтвердила. Структура добавится к блоку «Розничный бизнес», она будет вырабатывать стратегию по созданию и дистрибуции небанковских продуктов для клиентов Сбербанка.

Дирекцию по экосистеме физлиц возглавит Максим Евдокимов, бывший вице-президент Тинькофф Банка. На прежнем месте работы он отвечал за проекты направления lifestyle banking («умные» траты. — РБК). Пресс-служба Тинькофф Банка подтвердила уход Евдокимова.

Трехлетняя стратегия Сбербанка подразумевает, что к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию, создав собственную экосистему. В конце прошлого года была создана дирекция SberX, отвечающая за координацию комплексного развития экосистемы Сбербанка. В июле подразделение сменило руководство: вместо Марка Завадского должность старшего вице-президента, руководителя SberX занял Андрей Ванин. В банке также заработала дирекция по экосистеме юрлиц, подразделение относится к блоку «Корпоративно-инвестиционный бизнес». В июле ее возглавил вице-президент Сбербанка Александр Белокопытов.

В экосистему Сбербанка входят нефинансовые сервисы, в том числе созданные в виде совместных предприятий с другими компаниями. Среди них — онлайн-маркетплейс «Беру!», сервис медицинских услуг DocDoc, онлайн-кинотеатр Okko. Последнее приобретение для своей экосистемы Сбербанк сделал в июле, решив создать совместное предприятие с холдингом Mail.Ru Group. В СП войдут сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил».

По данным РБК, Сбербанк разрабатывает новый логотип для всех продуктов своей экосистемы. Один из вариантов — квадрат, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка. Пока решение о ребрендинге не принято, говорил источник РБК, близкий к банку.

«Мы не можем продолжать оставаться только банком, мы не можем оставаться в предыдущей парадигме», — заявлял глава Сбербанка Герман Греф, представляя стратегию банка в конце 2017 года, добавляя, что «общество будет покупать самую дешевую и самую качественную услугу, а ее можно будет предоставить в новом мире только тогда, когда обладаешь огромным количеством данных, знанием о клиенте и возможностью предоставить любую универсальную услугу, которая клиенту нужна».

Юлия КОШКИНА