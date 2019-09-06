06.09.2019 09:20 328

До конца 2019 года на портале госуслуг появится около десяти новых суперсервисов. Об этом "РГ" на полях Восточного экономического форума рассказал Максим Паршин, замглавы Минкомсвязи.

Суперсервисы построены на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг "в один клик".

Ранее министерство представило страницу суперсервисов на портале госуслуг. Сейчас там доступны прототипы суперсервисов, которые помогут при рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион, оформлении европротокола, подаче заявлений в правоохранительные органы и другие — всего 10 суперсервисов. Любой может с ними ознакомиться и высказать свои замечания — по словам Паршина, около пяти тысяч человек уже оставили развернутые комментарии. Каждый суперсервис ждут конкретные доработки: "Мы эту информацию обобщим и ближе к концу сентября сделаем достоянием общественности", — отметил Паршин.

Всего планируется 25 суперсервисов: для работников, пенсионеров, автовладельцев, собственников, студентов, иностранцев и предпринимателей.

Елена БЕРЕЗИНА