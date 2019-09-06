06.09.2019 09:40 447

Лимиты по кредитным картам сокращаются в то время, как их число растет. Так, во II квартале количество «пластика» с заемными средствами увеличилось до 3 млн штук (рост на 10%). Однако предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тыс. рублей. Об этом говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и «Эквифакса». Эксперты заявили, что такая динамика указывает на кризисные явления в карточном кредитовании. Особенно сильно это наблюдается у малых и средних финансовых организаций. При этом в опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что ситуация находится под контролем и поводов для переживаний нет.

Кризис, но не завтра

В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро «Эквифакс» и НБКИ. Одновременно с этим число новых выданных карточек с таким функционалом выросло на 10% — до 3 млн.

Подобная динамика свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заемщиков и обеспокоены падающими доходами населения, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам главного экономиста консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, финансовые организации не видят оснований расширять лимиты по кредитным картам. Динамика по сокращению одобренных сумм на фоне увеличения выдачи «пластика» с заемными средствами показывает, что есть основания подозревать возможное начало кризиса на рынке потребительского карточного кредитования, заключил Евгений Надоршин.

Кризисные явления видны в основном у небольших финансовых организаций, которые имеют ограниченные ресурсы, добавил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Крупные структуры могут позволить себе инвестировать в совершенствование оценки заемщиков и расширение альтернативных источников данных. Банки внедряют высокотехнологичные модели онлайн-принятия решений и оценивают даже поведение заемщика, пояснил он.

Впрочем, кризис в этой отрасли наступит не завтра, уверен гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

— Кредитные риски в банковском секторе растут, но и кредитные организации за последние годы стали иными, усовершенствовали системы риск-менеджмента. Макроэкономические показатели существенно отличаются от состояния 2014–2015 годов, поэтому говорить о кризисе «завтра», скорее всего, не приходится, — указал он. — Однако мы также фиксируем рост просроченной задолженности по кредиткам на 2,2%. Это, безусловно, негативный фактор, и он, скорее всего, обусловлен сложностью таких карт как инструмента и массированными маркетинговыми кампаниями банков.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» не ответили на вопрос, фиксирует ли регулятор вероятность реализации кризисного сценария на рынке кредитных карт. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Орешкин спорили о возможном наступлении рецессии из-за большого объема выдачи займов населению. Так, глава Минэкономразвития указывал, что экономика может начать из-за этого сокращаться уже в 2021 году. Эльвира Набиуллина же на эти заявления отвечала, что регулятор держит всё под контролем и готов принимать любые меры в случае ухудшения ситуации на рынке потребительского кредитования.

А у нас всё хорошо

В опрошенных «Известиями» банках из топ-30 заверили, что консервативно подходят к формированию кредитного портфеля, в том числе по картам, поэтому никаких кризисных явлений они не наблюдают.

Снижение средних лимитов связано с более консервативной политикой банков по их расчету, а рост числа карт — с возросшим спросом со стороны клиентов, заявили в пресс-службе ВТБ. Таким образом банки стремятся предотвратить дефолт по кредитному «пластику» и минимизировать формируемые резервы, добавили в Газпромбанке. В Ак Барс Банке пояснили, что в процессе использования карты банк анализирует данные человека и впоследствии уменьшает лимит для «плохих» клиентов с одновременным увеличением для «хороших». Кредитные карты — фактически бессрочный продукт, поэтому он несет в себе наибольшие риски, отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Снижение лимитов — признак возобладания здравого подхода, уверен он.

При этом в банках рассказали, что их клиенты в среднем вырабатывают 30–40% предоставленных им средств. Однако бывают и факторы сезонности, отметил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. Например, в пиковые периоды — летом и зимой — около 20% клиентов используют более 85% кредитного лимита. Полностью наиболее часто расходуются суммы до 100 тыс. рублей, добавил вице-президент — директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. В ВТБ отметили, что зачастую клиенты используют деньги целиком на разовые крупные покупки — ремонт, организацию путешествий или на рефинансирование задолженности в сторонних банках.

С 1 октября получить займ в том числе по карте станет сложнее. Вступит в силу требование о расчете показателя долговой нагрузки индивидуально для каждого нового заемщика. Регулятор планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Рост этих коэффициентов означает, что банку для обеспечения выдаваемых займов потребуется больше резервов, чем раньше. Это сделает выдачу ссуд закредитованным гражданам более рискованной для финансовых организаций.

Вадим АРАПОВ