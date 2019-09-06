06.09.2019 10:10 374

Samsung выпустит специальную версию своего флагманского смартфона Galaxy Note 10 со встроенным криптовалютным кошельком и блокчейн-приложениями. Это будет совместный проект с южнокорейской платформой Klaytn.

О том, что Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов, выпустит специальную версию своего смартфона Galaxy Note 10 со встроенным криптовалютным кошельком и блокчейн-приложениями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Смартфон получит название KlaytnPhone в честь партнера проекта — южнокорейской блокчейн-платформы Klaytn. От обычной модели его также будет отличать то, что покупатели сразу получат некоторое количество цифровой валюты Klay, чтобы начать пользоваться технологией. При запуске или выключении устройства оно будет демонстрировать логотип Klaytn вместо стандартного изображения. В остальном телефон не будет отличаться от обычного Galaxy Note 10 и будет продаваться по примерно той же цене, заявили источники WSJ.

Блокчейн-приложения Klaytn уже доступны на любых устройствах, использующих операционную систему Android. Однако именно эксклюзивный смартфон позволит пользоваться ими «в полном объеме», заявили источники газеты. Продаваться устройство будет только в Южной Корее.

Представитель Samsung отказалась дать WSJ комментарий. Компания Ground X, владеющая Klaytn, заявила газете о своем намерении внедрить блокчейн-технологии в повседневную жизнь покупателей.

Впервые Samsung обратилась к блокчейн-технологии в марте, когда представила другой флагманский смартфон Galaxy S10. Компания не продавала отдельную версию для работы с цифровой валютой, но некоторые версии S10 обладали функцией, позволявшей пользователям безопасно ее хранить и передавать.

Также Samsung готовит к продаже другую новинку — складывающийся вдвое Samsung Galaxy Fold. Начало его продаж было отложено, так как блогеры, которым смартфон направили для обзоров, обнаружили дефект — если снять неплотно прилегающую пленку, похожую на заводскую защиту экрана, дисплей переставал работать.

Однако Bloomberg во вторник сообщал , что компания уже готовит еще одну версию этого устройства, которую представит в 2020 году. Одной из ключевых особенностей гаджета станет то, что в раскрытом состоянии он будет по форме обычным смартфоном. Это значит, что не придется адаптировать программное обеспечение к большому экрану, как в обычном Galaxy Fold, который раскрывается до размеров планшета.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

