06.09.2019 10:20 451

Больше всего вакансий с заработной платой от 80 тыс. руб. в месяц есть в сферах производства, строительства, недвижимости, транспорта и добывающей промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала Роструда «Работа в России».

В перечисленных сферах высоко оплачивается труд машинистов бульдозера, маркшейдеров, водителей грузового транспорта, механиков по ремонту транспорта, инженеров, электрогазосварщиков, прорабов, начальников участков в строительстве, говорится в сообщении.

При этом для некоторых вакансий уровень зарплаты достигает 300–400 тыс. руб. Так, по данным размещенных на портале предложений, заработная плата машиниста выемочных машин составит 200 тыс. руб., помощника капитана — до 300 тыс. руб., пилота — до 350 тыс. руб. в месяц.

Согласно текущим данным портала, сейчас самая высокооплачиваемая вакансия в Москве — начальник дирекции в «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг» (от 400 тыс. до 560 тыс. руб.), следом идет руководитель отдела продаж в Ассоциации «Безбарьерный Альянс» (АББА) (от 80 тыс. до 500 тыс. руб.), гендиректор предприятия в Ассоциации европейского бизнеса (400 тыс. руб.), директор представительства канадской телерадиокомпании Canadian Broadcasting Corporation (CBC, 360 тыс.) и вакансия пилота в Red Wings (от 150 тыс. до 350 тыс. руб.).

Портал «Работа в России» — федеральная государственная информационная система Роструда. С момента запуска в 2015 году на портале, по его данным, было размещено более 1,5 млн вакансий и около 950 тыс. резюме.

Ранее в Роструде назвали самые проблемные по устройству на работу регионы — это Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа. Список субъектов Федерации с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда (отношение количества ищущих работу граждан к числу вакансий, заявленных работодателем) возглавила Ингушетия с коэффициентом 118,4 при среднем значении по стране 0,5. Высокие показатели также зафиксировали в Чечне — 23,8, Дагестане — 18,6, Северной Осетии — 6,1 и в Туве — 5,2. Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.