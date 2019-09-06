06.09.2019 10:30 382

О том, что в целом по России нужно снижать ставку ипотеки, заявил президент на встрече с дальневосточной общественностью в рамках ВЭФ-2019 на острове Русский.

Комментируя свое предложение уменьшить для молодых дальневосточников ставку по ипотеке до 2 процентов, Владимир Путин заметил, что заявил это "после консультаций с Минфином: поэтому на них лежит ответственность в исполнении данного решения".

"Это в два с лишним раза ниже инфляции — абсолютно затратное для государства мероприятие, поэтому можем распространить только на Дальний Восток, чтобы поддерживать молодые семьи", — объяснил глава государства. Впрочем, президент напомнил: "Наша цель — в целом по стране снижать ставку ипотеки".

"Раньше говорили, что если уйдем в 10 процентов, будем счастливы. Сейчас для некоторых категорий заемщиков уже 9 процентов", — сравнил он.

Кира ЛАТУХИНА (Владивосток)

