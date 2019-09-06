06.09.2019 10:40 364

Наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса в России необходимо смягчать, и власти будут двигаться в этом направлении. Об этом заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока президент Владимир Путин. Трансляцию его выступления ведет телеканал «Россия 24».

«Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей, есть другие формы — это и подписка о невыезде, домашний арест и так далее. <...> Нужно найти баланс между интересами государства и этими физическими лицами, либо групповыми интересами», — пояснил глава государства.

По его словам, необходимости «излишне прибегать» к таким мерам, как содержание под стражей, нет. Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню разработан и принят целый ряд мер, который связан с либерализацией, разговоры об этом президент вел с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.

По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%). Это связывали с активизацией борьбы против фирм-однодневок и введением уголовного наказания за незаконный оборот алкоголя.

Путин ранее, в том числе во время прямой линии в конце июня, предлагал применять залог в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде. Он также указывал, что сама уголовная статья о преступном сообществе по экономическим преступлениям не лишена недостатков.

Анна ТРУНИНА