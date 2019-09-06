06.09.2019 10:50 440

За второй квартал 2019 года банк «Восточный» перечислил повышенный взнос Агентству по страхованию вкладов (АСВ), рассказали источник в кредитной организации и собеседник, близкий к банку. Речь идет о сумме 1,45 млрд руб., уточняет собеседник, близкий к «Восточному». До этого «Восточный» направлял около 250 млн руб. отчислений на страхование вкладов ежеквартально, за весь 2018 год отчисления составили порядка 1 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО.

По словам источников, рост отчислений произошел из-за перевода «Восточного» в более низкую классификационную группу банков по риск-профилю. Согласно положениям ЦБ, такое возможно при ухудшении финансового состояния кредитной организации или при наличии ограничений от регулятора, например на совершение некоторых операций. В пресс-службе «Восточного» не ответили на запрос РБК.

За второй квартал 2019 года российские банки перечислили в Фонд страхования вкладов 50,3 млрд руб., сообщило АСВ. 27 заплатили взносы по повышенной дополнительной ставке (0,75% от расчетной базы при обычной ставке 0,15%). Объем таких отчислений составил 2,1 млрд руб., что почти в три раза больше поступлений за первый квартал (0,77 млрд руб. взносов по повышенной ставке от 22 игроков). «Число и состав банков-плательщиков повышенных взносов в каждом квартале может быть новым, поскольку все критерии соответствия ежеквартально оцениваются Банком России», — пояснили в пресс-службе АСВ.

Почему «Восточному» приходится страховаться

Такой эффект на общую базу могли оказать один или два крупных игрока, которые входят в топ-30 по объему депозитов физлиц, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Чтобы множество средних банков дало такой эффект (на весь объем дополнительных отчислений. — РБК), общее число плательщиков повышенных взносов должно вырасти больше, чем на пять банков», — заключает эксперт. Если влияние оказал только один участник рынка, его портфель привлеченных средств населения должен составлять порядка 170 млрд руб., указала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

По данным отчетности на 1 июля, объем вкладов физлиц в банке «Восточный» составлял 152,7 млрд руб. «Если банк попал в третью или более низкую группу в июне, то основной эффект в виде роста отчислений в ФСВ может быть виден только в отчетности по итогам третьего квартала», — замечает Волков. Срок уплаты взносов в АСВ за второй квартал — 30 августа. «Восточный» перевел деньги в начале сентября, говорит источник, близкий к банку.

В конце мая вместе с предписанием о досоздании резервов на 5 млрд руб. ЦБ запретил «Восточному» открывать новые филиалы и любые другие структурные подразделения в течение года, а также привлекать новые средства физлиц, ИП, малого и среднего бизнеса. На основании этого банк был переведен в четвертую категорию по риск-профилю (неудовлетворительную), говорит источник РБК, близкий к кредитной организации. Такое решение представители регулятора объясняли качеством корпоративного управления, неработающим советом директоров, частой сменой предправления банка, наличием сделок, которые находятся на проверке ЦБ. В июне «Восточный» перевели в третью категорию по риск-профилю, но с точки зрения отчислений в ФСВ она не отличается от четвертой. Собеседник в банке подтверждает, что сейчас «Восточный» находится в третьей категории.

От чего зависит размер платежа в Фонд страхования вкладов

Основа для расчета взносов в ФСВ — среднее арифметическое значение ежедневных остатков на счетах вкладов. Расчетная база умножается на ставку, которую для каждого банка ежеквартально обозначает Агентство по страхованию вкладов на основе данных ЦБ. Базовая ставка страховых взносов сейчас составляет 0,15% от расчетной базы, дополнительная — 0,075%, а повышенная дополнительная — 0,75%. Согласно закону «О страховании вкладов» дополнительная ставка страховых взносов уплачивается банками, которые в течение отчетного периода привлекли хотя бы один депозит с заметным превышением доходности. Отклонение от базового уровня ставок по вкладам, установленного ЦБ, должно составлять от 2 до 3 п.п.

Повышенная дополнительная ставка применяется к тем игрокам, кто предлагает депозиты по ставкам более чем на 3 п.п. выше среднерыночных. Кроме того, больше денег в ФСВ приходится перечислять банкам, которых ЦБ относит в третью или четвертую группу по риск-профилю. Организация получает соответствующее письмо от регулятора только после истечения отчетного периода, повышенные выплаты могут требоваться за весь квартал, а не с момента снижения категории банка, говорит топ-менеджер кредитной организации из топ-100.

Риски для «Восточного»

Для «Восточного» выплата почти 1,5 млрд руб. на страховки чувствительна, считает старший директор Fitch Александр Данилов. В июне и июле банк сталкивался со снижением объема собственных средств — норматив достаточности базового капитала (Н1.1) временно падал ниже 5,125%, что создавало риск списания субординированных облигаций. В августе пресс-служба «Восточного» сообщила, что показатель был восстановлен, а структура основного акционера Артема Аветисяна «Финвижн» планирует выкупить активы на 2,2 млрд руб.

«Хоть они и сказали, что выправили ситуацию с нормативом, вряд ли [они сделали это] с большим запасом, поэтому любое изменение для них будет существенно. Заявленная сделка по выкупу активов — небольшая для банка, если только речь не идет о проблемных активах, по которым в результате будет роспуск резервов, что равносильно получению прибыли», — подчеркивает Данилов. Возможен вариант безвозмездной материальной помощи от акционеров, но сам банк об этом пока не заявлял, отмечает аналитик.

«1,5 млрд руб. — это примерно 6% собственных средств банка «Восточный» по данным на 1 августа. На эту дату запас капитала относительно порога в 8% меньше 1,5 млрд руб., то есть убыток такого размера может быть критичным для банка. Хотя розничный блок банка генерирует неплохую прибыль, ключевой вопрос — продолжит ли банк создавать резервы по корпоративным кредитам, которые будут поглощать эту прибыль», — говорит Волков.

Борьба за «Восточный»

Банк «Восточный» находится в состоянии корпоративного конфликта между «Финвижн» Артема Аветисяна и инвестфондом Baring Vostok. Стороны ведут разбирательство в Лондонском международном третейском суде. В феврале 2019-го в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и нескольких топ-менеджеров фонда было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров уступить кредит «Первому коллекторскому бюро» в обмен на акции инвестфонда IFTG, стоившие 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который также голосовал за отступное. Калви настаивал, что акции стоят 3 млрд руб., и связывал уголовное дело с акционерным конфликтом. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла один процесс в Лондоне и ряд судов в России, получив контроль над «Восточным».

Юлия КОШКИНА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ