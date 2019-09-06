Рубль в ожидании важных событий пятницы вновь отправил доллар ниже 66 рублей за доллар

06.09.2019 11:00 427

Рубль в пятницу утром подрос и вернулся к уровням вблизи 66 за доллар, где он комфортно чувствовал себя накануне утром и днем.

Поддержкой продолжает выступать позитивная динамика сырьевых и развивающихся валют в надежде на подвижки в отношениях между США и КНР, омраченных торговой войной, а также ожидания нескольких снижений ставки ФРС.

Рыночная активность ближайших часов при этом может быть пониженной в ожидании совета директоров ЦБР, трудовой статистики США, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

К 10.40 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,94, и российская валюта набирает 0,4% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на треть процента, котировки вблизи 72,83.

На форексе большинство сырьевых и развивающихся валют аналогично дорожает к доллару США.

Пара евро/доллар показывает небольшой рост и сейчас вблизи отметки $1,1045.

Нефть марки Brent показывает минимальные положительные изменения вблизи отметки $61 за баррель.

В 13.30 МСК станет известно решение Банка России о ключевой ставке. Большинство участников локального рынка ждет ее снижения по итогам сегодняшнего совета директоров ЦБР, на 25 базисных пунктов — согласно опросу Рейтер, так считают 24 из 25 опрошенных аналитиков.

В 15.00 МСК начнется пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной, где возможно прояснение дальнейших шагов регулятора в условиях замедления российской инфляции, а также роста глобальной неопределенности из-за торговых войн.

"Ожидаемое нами снижение ставки ЦБ на 25 б.п. с сохранением относительно мягкой риторики о перспективах дальнейшего смягчения монетарной политики для рубля должны быть нейтральны, поскольку само снижение ставок будет поддерживать спрос на ОФЗ от нерезидентов, а сохранение реальной ставки в положительной области будет и далее обеспечивать рублю поддержку через эффекты carry-trade", — считает Дмитрий Полевой из РФПИ.

В 15.30 выйдет официальная статистика о занятости и безработице в США за август (15.30 МСК), которая может учитываться Федрезервом при принятии решения о ставках на заседании 17-18 сентября. Согласно опросу Рейтер, в августе могло быть создано 165 тысячи новых рабочих мест, уровень безработицы составил 3,7%, а почасовая оплата труда выросла на 0,3%.

Вечером (19.30 МСК) рынки попытаются выудить какие-либо сигналы о предстоящих шагах Федрезерва из выступления его главы Джерома Пауэлла.

"К концу дня возможен рост волатильности, если данные из США и комментарии главы ФРС будут заметно отличаться от текущего консенсуса на рынке", — предупредил Полевой из РФПИ, впрочем, предположив сохранение сегодня курса рубля в диапазоне 65,75-66,25 за доллар с позитивным среднесрочным прогнозом.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ