ЦБ третий раз за год понизил ставку. Аналитики пообещали падение ставок по кредитам и ипотеке

06.09.2019 17:00 322

ЦБ снизил ключевую ставку до 7%, до минимума с марта 2014 года. Опрошенные Forbes аналитики ожидают снижения ставок по кредитам и ипотеке и полагают, что ЦБ может продолжить линию на смягчение денежно-кредитной политики.

Совет директоров ЦБ 6 сентября снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7%. Это минимальное значение за последние пять с половиной лет.

Решение не стало сюрпризом для рынка. Сам регулятор за заседании в июле не исключил дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Из 36 опрошенных агентством Bloomberg аналитиков 35 предсказывали снижение ставки и лишь один сказал, что она останется неизменной.

ЦБ снижает ставку третий раз в этом году. Чем руководствовался регулятор в этот раз? В официальном сообщении ЦБ говорится, что риски ускорения и замедления инфляции до конца года сбалансированы. Регулятор снизил прогноз по инфляции на конец года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В дальнейшем, как ожидает Банк России, инфляция останется вблизи 4-процентного таргета. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров», — говорится в сообщении ЦБ.

Ставки по вкладам и ипотеке

Ставка ЦБ влияет на стоимость денег в экономике. Соответственно, ставки по кредитам и депозитам движутся вслед за ключевой. В этом году получилось так, что рынок не успевает отыгрывать предыдущие решения регулятора, говорят опрошенные Forbes аналитики. Учитывая новое снижение, они предсказывают значительное падение банковских ставок в ближайшее время.

Максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 российских банков упала с 7,27% в июне до 6,80% во второй половине августа, следует из данных мониторинга ЦБ.

Крупнейшие банки этим летом дважды понижали и ставки по ипотеке. До конца года они опустятся до 9 – 9,5%, в то время как в сентябре средний уровень ипотечных ставок составлял 10,2%, сказал Forbes главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Даже если ставка ЦБ останется до конца года неизменной, ставки по вкладам могут снизиться до 6,5% годовых, а в случае еще одного снижения от ЦБ они упадут до 6-6,3%, прогнозирует он.

В перспективе смягчение политики ЦБ поможет правительству выполнить план по снижению ставок по ипотеке до 8%. Это «тот редкий случай, когда обещания правительства могут быть не просто выполнены, а выполнены досрочно», написал по этому поводу в своем телеграм-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Цель снизить ипотечную ставку до 7,9% кабмин заложил в нацпроекте «Жилье и городская среда». Покатович считает, что уровень в 8% по ипотеке может стать реальностью уже в перспективе 2021-2022 года.

Ставки по кредитам в целом упадут до конца года на 1-1,5%, считает экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Вопрос нейтралитета

Снижение ставки до 7% делает актуальным и вопрос о том, прекратит ли теперь регулятор цикл смягчения, достигнув нейтрального уровня ставки в 6-7%, то есть того уровня ставки, который не влияет на инфляцию и другие экономические показатели.

Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на то, что уже в 2020 году Банк России может перейти к нейтральной денежно-кредитной политике.

Опрошенные Forbes аналитики считают, что ЦБ вряд ли остановит цикл снижения на уровне в 7%, и, вероятнее всего, уровень нейтральной ставки будет пересмотрен.

«Где находится нейтральный уровень ставок – это открытый вопрос», — считает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. Дальнейшее снижение ставок – одно из условий для поддержания экономического роста в 2020 году, считает она.

Уровень нейтральной ставки составляет 5,5-6,5%, что ниже названного ранее ЦБ уровня, сказала Софья Донец. Исходя из этого, у регулятора все еще есть достаточный запас для стимулирования экономики, полагает она. Уровня 6,5% ставка может достигнуть уже в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года составит 6,25%, прогнозирует Донец.

По мнению стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николая Минко, даже если возможность влиять на экономику с помощью процентной ставки ослабнет, то у регулятора останется целый набор мер точечного регулирования — нормативы к капиталу, ликвидности и отдельным типам кредитов и классам активов. В случае острой необходимости ЦБ также может проводить операции на открытых рынках, сказал он Forbes.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

