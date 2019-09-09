09.09.2019 08:00 545

Минфин отказался от идеи автоподписки граждан на участие в новой системе пенсионных накоплений.

Формирование накоплений будет делом исключительно добровольным — чтобы начать уплату взносов, от граждан потребуется некое действие, тогда как ранее предполагалось, что все будет наоборот: работники входят в новую систему по умолчанию, с ежегодным повышением взносов, но с правом в любой момент отписаться от участия, подав заявление об этом. Квазидобровольный характер накоплений, по замыслу разработчиков, должен был способствовать массовому участию граждан в новой системе.

Одновременно Минфин решил провести ребрендинг будущих пенсионных накоплений — на замену уже ставшего привычным "индивидуального пенсионного капитала" (ИПК) в качестве рабочего варианта предложено название "гарантированный пенсионный продукт".

Об этом Минфин сообщил в ответ на запрос о судьбе ИПК — глава ЦБ Эльвира Набиуллина довольно неожиданно заявила в пятницу, что "не видит готовности" к ИПК, предложив вместо внедрения новой системы совершенствовать существующую. Таким образом, новая система, похоже, будет сосуществовать рядом с прежней.

Решено не подписывать по умолчанию граждан на дополнительные взносы в накопительную систему

Ранее ЦБ и Минфин выступали по вопросу новой системы вместе и намечали даже на прошлой неделе вместе рассказать о корректировках концепции ИПК. Они представили ее еще в 2016 году как замену обязательных пенсионных накоплений (заморожены с 2014 года). В течение трех лет публичное обсуждение ИПК все откладывалось как из-за разногласий вокруг автоподписки, так и из-за изменений в системе страховых пенсий.

Помимо исключительно добровольного порядка присоединения граждан другие элементы системы накоплений в изложении Минфина следующие: гарантирование сохранности, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, — все это обсуждалось и в рамках ИПК. У граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту ранее сформированные обязательные пенсионные накопления.

"В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство", — сообщили в Минфине. Целью документа названо создание государственной системы гарантирования сохранности пенсионных накоплений и создание стимулов как для самостоятельного формирования накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

Игорь ЗУБКОВ