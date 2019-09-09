09.09.2019 08:50 491

Дело о растрате

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере, уточнил один из источников РБК. В понедельник, 9 сентября, СКР планирует обратиться в Басманный суд с ходатайством о заочном аресте Ананьева, сообщили оба собеседника.

Как заявили РБК в пресс-службе Промсвязьбанка, заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации. Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами», — отметили в ПСБ.

В кредитной организации добавили, что Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка.

РБК направил запрос в СК, связаться с бывшими совладельцами банка не удалось.

По состоянию на вечер пятницы, 6 сентября, в Басманном суде не знали о деле в отношении Ананьева, материала в отношении него не было, сообщала РБК пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Как братья Ананьевы потеряли банк, музей и самолеты

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы были бенефициарами Промсвязьбанка до декабря 2017 года, когда Центробанк ввел в нем временную администрацию, Алексей возглавлял совет директоров, Дмитрий — правление. На тот момент ПСБ занимал девятое место по активам среди российских банков. В качестве причин проблем учреждения в ЦБ называли кредиты, выданные аффилированным лицам, некачественный капитал и избыточную нагрузку, связанную с неудачной санацией Автовазбанка. Братья Ананьевы в свою очередь называли причиной проблем «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общую ситуацию на рынке».

Спустя неделю после введения временной администрации Центробанк обратился в правоохранительные органы с материалами о действиях менеджмента ПСБ, которые имели признаки незаконных. Речь тогда шла о том, что часть кредитных досье на сумму свыше 109 млрд руб. «пропала или была уничтожена». Кроме того, в ЦБ сообщали о попытке вывода средств по сложной схеме накануне введения санации. О возбуждении уголовного дела или отказе в нем не сообщалось.

Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев уехал из России. Впоследствии стало известно, что он получил вид на жительство на Кипре. Алексей Ананьев также покинул страну, однако в январе 2018 года возвращался в Россию и заявлял об отсутствии планов уезжать.

Промсвязьбанк подал к бывшим владельцам ряд исков в Арбитражный суд, самый крупный из которых — на рекордные 282,2 млрд руб. В рамках обеспечительных мер по этим тяжбам суд наложил арест на имущество братьев Ананьевых, в том числе на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся недвижимость и предметы искусства мужа.

Алексей Ананьев владел также ИT-компанией «Техносерв», 40% которой в июне 2018 года купила группа ВТБ. Прежний менеджмент был отстранен от управления компанией. В июле 2019 года в «Техносерве» прошли обыски, которые ВТБ назвал результатом деятельности предыдущего руководства во главе с Ананьевым, его «хищнического стиля управления», который довел «Техносерв» «до критического состояния». В рамках следственных действий был задержан сотрудник компании Алексей Копейкин — он стал фигурантом дела о взятке для замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Маргарита АЛЕХИНА

При участии: Павел КАЗАРНОВСКИЙ