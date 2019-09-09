09.09.2019 09:20 657

Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ. Большинство опрошенных РБК игроков из топ-30 утверждают, что в ближайшее время не намерены пересматривать условия по вкладам или кредитам. Многие из них сделали это заранее.

В пятницу совет директоров Банка России третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 7,25 до 7%. Регулятор смягчил прогноз годовой инфляции с 4,2–4,7 до 4–4,5%, допустив еще один раунд снижения ставки на одном из ближайших заседаний. До конца года намечено еще два заседания совета директоров ЦБ.

Что говорят банки

Многие кредитные организации уже сократили доходность своих депозитов в августе. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк. Тинькофф Банк и банк «Хоум Кредит» пересмотрели свои предложения дважды за лето.

Ни в одном из банков, опрошенных РБК, не стали говорить об уже принятом решении снижать ставки.

«ВТБ внимательно следит за ситуацией. Дальнейшие решения будут приняты исходя из макроэкономики и конъюнктуры рынка», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Похожей позиции придерживаются в банке «Открытие». Там пояснили, что снижение ключевой ставки повлияет на ценообразование, но решения банка об изменениях своих ставок «будут определены на основании складывающейся рыночной конъюнктуры».

«Банк будет пересматривать ставки по вкладам и кредитам, в том числе ипотечным, но точного решения о снижении пока нет», — сообщили в пресс-службе банка «Ак Барс».

«Мы будем внимательно следить за рынком и принимать решение о своих ставках на основе его трендов», — отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Промсвязьбанк будет принимать решения о депозитных ставках, ориентируясь на рынок и собственные потребности в фондировании, заявила директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ Наталья Волошина. Что касается ставок по потребкредитам и ипотеке, их уровень уже соответствует рынку, добавил директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

«Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ все игроки банковского рынка будут менять свои предложения по накопительным продуктам. Ставки не сильно, но будут корректироваться в сторону уменьшения», — заявили в пресс-службе Альфа-банка. Там, однако, не пояснили, будет ли кредитная организация пересматривать условия своей продуктовой линейки в ближайшее время.

«Текущие ставки по депозитам находятся на рыночном уровне», — заявил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, отвечая на вопрос о возможности изменения условий по вкладам.

«Ставки по вкладам не будут снижаться, так как обычно в конце года наступает время сезонных предложений», — утверждает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Нагрузка на капиталы банков растет из-за последних шагов ЦБ по регулированию рынка, замечает он.

Зимой кредитные организации традиционно предлагают более выгодные акционные ставки, соглашается директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. Он добавил, что МКБ уже корректировал условия приема вкладов этим летом. Пересмотр ставок по кредитам, по словам Охорзина, также маловероятен: «Мы следим за ситуацией на рынке и будем реагировать в соответствии с действиями регулятора и других участников рынка. В ближайшее время ставки по кредитам пересматривать не планируем».

«Мы видим предпосылки для сохранения или снижения текущих ипотечных ставок», — сообщила руководитель отдела сопровождения и развития обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко. Она напомнила, что банк уже улучшил условия по ипотеке с опережением рынка — 21 августа.

«Реагировать на решение ЦБ банк не планирует, так как при последнем снижении ипотечных ставок, которое состоялось 5 сентября, учитывалась возможность предстоящего уменьшения ключевой ставки», — отметила главный аналитик «Росбанк Дом» (ипотечное подразделение Росбанка) Наталья Ващелюк. По ее словам, потенциал снижения ипотечных ставок до конца года сохраняется, но лишь на 0,2–0,3 п.п.

Сбербанк традиционно не стал комментировать изменения условий по продуктам до принятия решений. Другие банки из топ-30 на момент публикации не ответили на вопросы РБК.

Превентивное снижение

Максимальная процентная ставка по вкладам в третьей декаде августа составила 6,8%, сообщил в пятницу ЦБ. Это самое низкое значение с октября прошлого года. Показатель рассчитывается на основе данных десяти крупнейших банков по объему привлеченных средств населения. Снижение ставок идет с конца июня, но в конце августа оно остановилось.

Средневзвешенные ставки по ипотеке на 1 августа снизились до 10,24% (еще на 1 июня они составляли 10,53%), следует из данных ЦБ. Российские банки снижали ставки по ипотечным кредитам и в августе, свидетельствуют сообщения кредитных организаций. Условия по ссудам на жилье смягчили порядка 20 игроков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк.

В июле и августе около 15 игроков объявляли об улучшении условий по потребительским кредитам. Снижали ставки, например, Сбербанк, банк «Дом.РФ», Газпромбанк и «Ак Барс». Россельхозбанк, МКБ и Промсвязьбанк запускали специальные акции по потребкредитам для отдельных категорий клиентов.

Ставки по рублевым вкладам продолжат плавно снижаться, на 0,2–0,4 п.п. до конца года, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Уровень ключевой ставки может быть снижен до 6,75% до конца года. Это усилит давление и на банковские процентные ставки по вкладам, которые могут закончить год на уровнях ниже 6,3–6,5%», — заключает эксперт. Влияние последнего решения Банка России на ставки по кредитным продуктам будет опосредованным, уверен Покатович: «Снижение может составить в пределах 0,1–0,3 п.п., за исключением ипотеки».

Юлия КОШКИНА