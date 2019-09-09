09.09.2019 09:30 519

На заседании в Минфине ЦБ, Минстрой, Минэкономики и госкорпорация «ДОМ.РФ» в августе согласовали «дорожную карту» по развитию рынка ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Так, банкам будет проще удешевить ипотеку, если они смогут, выдав кредиты, сразу привлечь новые деньги, сообщает «Коммерсант».

Согласно «дорожной карте», предполагается выпускать однотраншевые ипотечные облигации с единым эмитентом «ДОМ.РФ Ипотечный агент» и поручительством «ДОМ.РФ». Банк-кредитор после продажи портфеля закладных ипотечному агенту взамен будет получать ИЦБ (облигации). В случае возникновения просрочки по ипотечному кредиту «ДОМ.РФ» обязан выкупить дефолтную закладную. Банк может оставить ИЦБ на балансе или продать инвестору.

Также ИЦБ с гарантией «ДОМ.РФ» предлагается внести в список разрешенных активов для инвестирования средств пенсионных накоплений, управляемых ВЭБом, госкомпаний и госкорпораций, средств накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, средств федерального бюджета по договорам РЕПО.

«Дорожная карта» предусматривает внесение поправок в закон о банкротстве, которые позволят обособить имущество, составляющее ипотечное покрытие по гарантированным «ДОМ.РФ» облигациям, в случае банкротства банка.

Участники рынка настаивают на необходимости ипотечных бумаг разного типа. По их мнению, поддержка многотраншевых секьюритизаций, которые являются классическим и востребованным инструментом рынка ИЦБ, также должна быть частью активности государственного института развития ипотеки.