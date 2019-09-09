09.09.2019 09:40 510

ВТБ ведет переговоры c китайскими компаниями о возможном выкупе у банка акций En+ Group. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам собеседников газеты, к ВТБ (владеет 21,68% En+ Group) обратились две китайские государственные промышленные группы. Один из источников утверждает, что компании не обсуждают точные детали, но есть «серьезный интерес с обеих сторон».

Как отмечает газета со ссылкой на близкий к En+ источник, скорее всего Минфин США не будет против этой сделки: к ней не относятся лица и компании, находящиеся под санкциями. «Большее количество акционеров будет рассматриваться как хороший фактор», — отметил источник.

Также собеседники FT указали, что интерес со стороны китайских компаний вызван, прежде всего, экологическими сложностями в стране. Как пишет газета, китайские компании хотят переходить на возобновляемую энергетику, а En+ соответствует этому критерию. ВТБ и En+ не прокомментировали информацию.

В 2018 году против En+ Олега Дерипаски и других связанных с ним компаний США ввели санкции. Поводом стало то, что по данным Вашингтона, бизнесмен действовал «в интересах» российского президента Владимира Путина. В Кремле эти данные отвергли. Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» — в конце января. Для этого бизнесмену пришлось снизить свою долю в En+, через которую он владел долями в UC Rusal и «Евросибэнерго». Его пакет сократился примерно с 70 до 44,95%, а голосующая доля — до 35%. Сам Дерипаска при этом остался в черном списке США.

Константин ТКАЧЕНКО