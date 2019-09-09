Рубль из-за спроса на риск и геополитики вновь открылся лучше предыдущих торгов

09.09.2019 11:00 523

Рубль в понедельник вновь начал биржевые торги положительным разрывом котировок от уровней предыдущего закрытия, обновив локальные максимумы, и на его стороне сохраняющийся спрос на риск и подорожавшая нефть, а также улучшение внешнеполитического фона для РФ.

Котировки доллар/рубль расчетами "завтра" при открытии Мосбиржи были вблизи 65,55, тогда как сессия пятницы завершилась на уровне 65,73, и подобным образом рубль начинает уже четвертые торги подряд.

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, краткосрочный позитивный настрой на рынке РФ сохраняется и в ближайшие дни может получить подпитку от новых локальных максимумов на рынке нефти, также на данный момент нет веских поводов для пессимизма на мировых фондовых площадках.

Сейчас на стороне рубля еще и улучшение внешнеполитических условий для России после обмена пленными и заключенными с Украиной, а также в ожидании позитивного исхода переговоров МИД и Минобороны РФ и Франции.

Рубль достиг отметок 65,52 за доллар и 72,26 за евро — максимумов с 23 и 5 августа соответственно.

К 10.40 МСК котировки доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,52, и российская валюта набирает 0,3% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро почти на столько же, и котировки вблизи 72,30.

На форексе большинство сырьевых и развивающихся валют тяготеет к росту против доллара, который остается под давлением ожидания снижения ставок ФРС на фоне ухудшения показателей американского рынка труда и промсектора США.

Пара евро/доллар показывает минимальные изменения и сейчас вблизи отметки $1,1030.

Нефть марки Brent дорожает с начала дня, котировки вблизи отметки $62 за баррель.

В фокусе внимания ближайших дней — заседание ЕЦБ в четверг, а на следующей неделе — совещание ФРС 17-18 сентября, при этом от обоих регуляторов ожидаются возможные шаги по смягчению ДКП, от Федрезерва — снижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 96%.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ