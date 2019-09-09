09.09.2019 11:30 490

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики отказал в заявлении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества одиннадцати бывших руководителей ООО «Коммерческий банк «Развитие» на сумму 2,1 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

По мнению заявителя, необходимость принятия обеспечительных мер объективно следует из значительного размера заявленных имущественных требований, а также необходимости обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон.

Как отметил суд, АСВ не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Также отсутствуют доказательства подтверждающие, что ответчики предпринимают (намерены предпринять) какие-либо меры по выводу имущества, а доводы заявителя о возможном отчуждении имущества и отчуждении, основаны на предположениях и ничем не подтверждены.

Требование об аресте имущество было направлено в суд рамках заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 2,1 миллиарда рублей с экс-руководства кредитной организации.

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что банк «Развитие» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. По информации регулятора, руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 7 декабря 2016 года по заявлению ЦБ РФ признал КБ «Развитие» несостоятельным (банкротом).