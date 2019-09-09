09.09.2019 17:00 472

Второй по величине госбанк РФ ВТБ опроверг переговоры с китайскими компаниями о продаже акций группы En+, в которой ранее увеличил свою долю до около 22% в рамках сделки по выводу ее из-под санкций США.



Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщила, что ВТБ ведет переговоры с китайскими компаниями об инвестициях в En+, контролирующей алюминиевый гигант Русал и владеющей гидроэлектростанциями в Сибири. По информации газеты, интерес к покупке акций En+ у ВТБ проявили две китайские промышленные группы.

"Это не соответствует действительности", — говорится в комментарии ВТБ на вопрос о переговорах.

Представитель En+ отказался от комментариев.

Алюминиевый гигант Русал и его материнская компания En+ попали под санкции США в апреле 2018 года, когда американский Минфин внес в черный список бизнесмена Олега Дерипаску и еще нескольких влиятельных россиян, обвинив их в том, что они получают выгоду от близких связей с президентом РФ Владимиром Путиным и от "злонамеренной деятельности" Москвы по всему миру.

В январе 2019 года Вашингтон снял санкции с Русала и En+, после того как Дерипаска согласился отдать контроль над En+. Санкции в отношении самого бизнесмена остались в силе, он оспаривает их в суде.

В рамках сделки с Вашингтоном ВТБ получил часть акций в En+, принадлежавших Дерипаске, увеличив свою долю до 21,68%, но его права голоса ограничены 7,35%. Банк планировал придержать акции компании, "пока рыночная стоимость не догонит фундаментальную", говорил первый заместитель главы банка Юрий Соловьев в феврале этого года.

Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР, Анастасия ЛЫРЧИКОВА