10.09.2019 09:50 343

Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо него возглавлять компанию теперь будет гендиректор Дэниэл Чжан. Передача поста была запланирована на 10 сентября ровно год назад, когда Джек Ма объявил о намерении уйти в отставку. Тем не менее, как считают опрошенные агентством эксперты, Джек Ма не совсем отойдет от дел в корпорации и продолжит играть большую роль в принятии решений.

«По состоянию на настоящий момент маловероятно, что Чжан будет принимать какие-то важные решения без поддержки Ма», — сказал управляющий директор шанхайской инвестиционно-консалтинговой фирмы Kaiyan Capital Брок Сильверс.

55-летний Джек Ма, как он сам сообщал ранее, теперь уходит на пенсию. На протяжении последнего года он передавал свои полномочия Дэниэлу Чжану. После ухода за Джеком Ма останется место в совете директоров. Его состояние журнал Forbes оценивает в $38,6 млрд и ставит его на 21-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

Alibaba он основал в 1999 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией по электронной коммерции и цифровым платежам.

Анна ТРУНИНА