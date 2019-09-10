10.09.2019 10:10 335

Примерно каждый третий (29%) россиянин в отпуске проверяет электронную почту и отвечает на вопросы, связанные с работой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного на сайте Роструда «Работа в России». Участие в нем приняли 5 тыс. человек. Опрос проводился с 7 по 28 августа.

Около половины респондентов (49%) также заявили, что готовы во время отпуска заниматься срочными делами. Только 22% опрошенных сообщили, что совсем забывают о работе на этот период и не отвечают на звонки или сообщения.

Некоторые опрошенные (23%) признались, что берут отпуск, чтобы искать новую работу, когда хотят сменить ее. Еще 27% респондентов ответили, что уходили в отпуск тогда, когда нужно было срочно сменить работу. Остальные сказали, что стараются использовать это время, чтобы отдохнуть.

Больше половины (53%) россиян при этом отметили, что для полного восстановления им нужно больше двух недель, для 34% респондентов отпуск должен быть не меньше этого срока. 6% опрошенных заявили, что для отдыха им достаточно недели.

В июле Роструд назвал причины, по которым россиянам могут отказать в предоставлении отпуска. Так, отдых работника могут перенести на следующий календарный год, если отпуск сотрудника нарушит работу предприятия. Работодатель также может вызвать человека из отпуска, тогда его неиспользованную часть вернут сотруднику в удобное для него время в течение текущего года. Другой вариант предполагает, что ее присоединят к отпускным дням в следующем году.