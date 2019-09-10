Рубль обновил локальный пик с оглядкой на нефть и возобновившие рост ЕМ-валюты

10.09.2019 11:00 366

Рубль во вторник утром вновь дорожает, обновив локальный максимум в паре с долларом, и поддержкой может выступать возобновившаяся сейчас позитивная динамика ЕМ-сегмента форекса.

На стороне рубля может играть и нефть вблизи шестинедельных максимумов, а еще и постепенное приближение российского налогового периода.

Спрос на ЕМ-валюты подпитывается надеждами на снижение градуса напряженности в торговом противостоянии США и Китая, ожиданиями смягчения ДКП крупнейшими мировыми центробанками и запуска различных мер госстимулирования.

Рубль достиг отметки 65,32 за доллар — максимума с 14 августа, при этом торги Мосбиржи расчетами "завтра" открылись котировкой 65,39 против последнего вчерашнего значения, 65,55, и подобным, положительным для рубля разрывом, начались уже пятые подряд биржевые торги.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,38, и российская валюта набирает четверть процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 0,2%, и котировки вблизи 72,26.

На форексе большинство сырьевых и развивающихся валют вернулись сейчас к росту против доллара после нескольких часов малоподвижности.

Доллар слабеет и в паре с евро, котировки сейчас вблизи отметки $1,1055 против последней котировки вторника, $1,1046.

Нефть марки Brent дорожает на треть процента с начала дня, котировки вблизи отметки $62,80 за баррель.

Ранее североморская смесь достигла отметки $63,12 впервые с 1 августа из-за надежд, что ОПЕК и другие страны смогут продлить соглашение по сокращению добычи для поддержки высоких цен на сырье.

В фокусе внимания ближайших дней — заседание ЕЦБ в четверг, а на следующей неделе — совещание ФРС 17-18 сентября, при этом от обоих регуляторов ожидаются возможные шаги по смягчению ДКП, от Федрезерва — снижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 98%.

"ЕЦБ на текущей неделе может как минимум снизить депозитную ставку, а как максимум изменить ключевую и запустить количественную программу. Соответственно можно рассчитывать на повышение интереса нерезидентов к российским долговым бумагам", — сказал Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ