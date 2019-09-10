10.09.2019 13:00 446

Учитывая ситуацию на рынке розничного кредитования, когда долговая нагрузка населения накапливается, а накопление долгов не компенсируется ростом доходов, необходимо разработать меры прямого ограничения выдачи тех или иных видов кредитов, отмечается в размещенном для общественных консультаций докладе ЦБ о развитии макропруденциальной политики в области розничного кредитования.

Сейчас ЦБ может вводить надбавки по коэффициентам риска по тем или иным кредитам. Но их реальное влияние на рост высокорискового кредитования зависит от ситуации на кредитном рынке и запасов капитала у банков, пишет регулятор: если кредитование высокорентабельное, а запасы капитала большие, влияние надбавок на рост кредитования будет ограниченным.

Повышение надбавок к капиталу банков может увеличивать стимулы для регуляторного арбитража (извлечение прибыли за счет разных видов регулирования), говорится в докладе ЦБ: вместо банков активнее кредитовать население начинают микрофинансовые организации (МФО). Поэтому нужны меры, которые будут распространяться на всех кредиторов, считает ЦБ, в частности количественные ограничения.

О каких ограничениях может идти речь?

ЦБ меры прямого ограничения условно делит на три группы:

Прямой запрет на выдачу кредитов с определенными характеристиками. Например, полный запрет на выдачу дополнительных потребкредитов или на увеличение лимита кредитования, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика достиг установленного значения. Это также может быть запрет необеспеченных потребкредитов сроком свыше пяти лет, ипотечных кредитов, по которым значение LTV (отношение долга к стоимости обеспечения) выше значения, установленного регулятором (например, 90%).

Прямое количественное ограничение на выдачу кредитов с определенными характеристиками. Например, ЦБ может потребовать, чтобы доля кредитов с ПДН выше 50% в выдачах банка составляла не более 10%. ЦБ считает такой подход более гибким: можно учесть возможные различия в бизнес‑моделях, отклонения от стандартных требований, особенности отдельных клиентских групп и продуктов.

Комбинации прямого запрета и количественных ограничений. Например, полный запрет на выдачу ипотечных кредитов с LTV выше 90%, и одновременно — введение допустимой доли для кредитов с LTV от 80 до 90%.

ЦБ предлагает внедрять меры прямого количественного ограничения поэтапно: после сбора замечаний участников рынка (банков, нефинансовых организаций, аналитиков и экспертов) он разработает предложения по изменению в законодательства.

Татьяна ЛОМСКАЯ