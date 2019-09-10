10.09.2019 17:00 302

Следственные органы обратились в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывших владельцев ПАО "Промсвязьбанк" Алексея и Дмитрия Ананьевых по уголовному делу о растрате, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Ананьева Алексея Николаевича и Ананьева Дмитрия Николаевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере - прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО "Промсвязьбанк" об аресте имущества Ананьевых на сумму 282,2 миллиарда рублей.

В частности, суд арестовал принадлежащие Алексею Ананьеву 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей и семь картин, находящихся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства. Заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в рамках иска о взыскании убытков в размере 282,2 миллиарда рублей с двенадцати бывших топ-менеджеров банка.

Центральный банк России 15 декабря 2017 года ввел временную администрацию по управлению Промсвязьбанком. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".