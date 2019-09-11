11.09.2019 08:10 367

Россияне стали реже разводиться. В январе–июле нынешнего года официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов, зафиксировал Росстат. В том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше — 705 разводов на тысячу новых пар. Одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тем не менее по количеству разводов россияне по-прежнему остаются одними из первых в мире.

Если считать число разводов на тысячу человек населения, снижение еще более заметно. В первые семь месяцев 2019-го на 1 тыс. россиян приходилось 3,2 случая распада семей, а год назад в то же время — 4,1, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Исходя из этого, можно сделать вывод, что граждане стали официально расставаться на 22% реже. Однако эта цифра будет не вполне корректной: пары часто расстаются в первые годы совместной жизни, а свадеб в последние годы играют всё меньше. Это связано с малочисленностью поколения 20–30-летних из-за демографического кризиса 1990-х годов. Поэтому более объективным показателем следует считать число разводов на тысячу заключенных браков.

«Известия» ознакомились и с данными по регионам, полученными Росстатом из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Из них следует, что чаще всего в январе–июле этого года разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу новых браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, Ненецкого автономного округа (856), Карелии (813) и Белгородской области (779). Меньше всего семей распалось в Чечне (147 разводов на тысячу новых браков), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488).

В последних упомянутых регионах число разводов традиционно невелико — это связано со значением, которое имеет семья для местного населения, пояснил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Кроме того, женщины в этих республиках часто находятся в материальной зависимости от мужа, что служит дополнительным аргументом в пользу сохранения брака — как минимум с их стороны, отметил он.

При этом на поддержку традиционных ценностей и сохранение браков сегодня направлена государственная политика по всей стране, напомнил Александр Шатилов. Причем наиболее эффективно не идеологическое воздействие, а социальные механизмы — например, льготная ипотека для молодых семей, считает он.

Одной из причин сокращения числа разводов может быть ухудшение экономической ситуации, полагает руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам первого полугодия снизились на 1,3% в годовом выражении. Поэтому продолжать вести совместное хозяйство выгоднее, пояснил эксперт.

— Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят. Но для глубокого анализа причин нужны серьезные исследования, — сказал Сергей Рыбальченко.

Он также отметил, что количество разводов в России всё еще слишком велико. Например, в 2017 году в нашей стране коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тыс. жителей) составлял 4,2. В Германии этот показатель был равен 1,86, в США — 3,2, в Австралии — 2. Вероятно, в РФ стоит вести какую-либо государственную работу по профилактике разводов, предположил Сергей Рыбальченко.

Среди причин, по которым можно отказаться от развода, россияне называют невозможность поделить общих детей (34%) и материальную зависимость одного из супругов (25%), показал опрос ВЦИОМа, проведенный летом этого года. При этом 15% респондентов придерживаются мнения, что в одиночку никто из родителей не сможет правильно воспитать ребенка.

По взаимному согласию супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей, брак расторгают в загсах. Для этого нужно подать письменное заявление, две квитанции об оплате госпошлины (650 рублей с каждого из супругов), показать паспорта и свидетельство о заключении брака.

Анна ИВУШКИНА

