11.09.2019 08:20 483

Во вторник в Москве из банковской ячейки украли более 45 миллионов рублей. Случилось все в головном офисе банка в центре города. Пострадавшим оказался коммерческий директор некой организации.

Он рассказал, что 19 декабря прошлого года положил в ячейку банка 700 тысяч долларов. А сейчас пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами. Вызвал мастера. После вскрытия ячейки обнаружил, что она пуста.

Буквально за пару месяцев до этого опять-таки в Москве пропали почти 8 миллионов рублей. Деньги хранились в иностранной валюте — долларах и евро. Банк — другой, ситуация та же. В том же месяце тихо ушли 30 миллионов рублей из ячейки еще одного финансового учреждения на Варшавском шоссе. В этом случае деньги исчезли буквально на следующий день после того, как их в ячейку положили.

В последние годы крупные суммы исчезают из банковских ячеек с завидной регулярностью. Два года назад осенью в столичную полицию поступили одновременно сразу три заявления о краже денег из банковских ячеек на сумму почти 60 миллионов рублей.

Во всех без исключения случаях возбуждены уголовные дела. Но пока ни одно из них не раскрыто. Безусловно, есть надежда поймать похитителя или похитителей. Но слабая. Пока известен лишь один такой случай в столице, когда сотрудники отдела уголовного розыска по району Якиманка задержали 50-летнего гражданина, подозреваемого в краже большой суммы из банковской ячейки. Когда подозреваемого вычислили и поймали, оказалось, что он имел официальное соглашение на право доступа к этой ячейке, так как заранее арендовал ее и предложил своему знакомому воспользоваться ею, оставив себе ключ. После того как потерпевший оставил в ней деньги, грабитель вскрыл ячейку, похитил деньги и сбежал.

Мало кто знает, можно положить деньги на хранение в банк, а можно ячейку арендовать

Второй известный случай произошел в Омской области. Там полицейские совместно с сотрудниками УФСБ предотвратили кражу денег из банковских ячеек. Бандитами оказались двое граждан из ближнего зарубежья. Они арендовали банковские ячейки. Под предлогом размещения денег мужчины заходили в хранилище, где с помощью специального устройства сканировали механизмы замков. Затем полученное изображение отправляли за пределы России к себе на родину. Там изготавливались дубликаты ключей. Но воспользоваться ими не успели.

Полицейские совместно с представителями регионального управления ФСБ и Росгвардии задержали одного из фигурантов прямо у границы России в тот момент, когда он попытался уехать. Его сообщник задержан в арендованной квартире в Омске.



Почему подобные случаи стали встречаться все чаще, а воров практически не могут поймать? Эксперты уверяют, к подобным происшествиям причастны чаще всего сотрудники самого банка. Именно они знают, в какой ячейке что лежит, имеют вторые ключи. Но главное даже не в этом, а в договоре вкладчика с банком. Практически никто из желающих отнести крупную сумму в банк на хранение не знает разницы. Можно положить деньги на сохранение в ячейку, а можно эту ячейку арендовать у банка. И в этом принципиальное различие. Потому что положить деньги на хранение и арендовать ячейку — это два разных договора и две разные ответственности. Точнее, в договоре аренды ответственности банка за содержимое ячейки просто нет. Договоры хранения денег стоят недешево и банки их не любят заключать, но в этом случае финансисты несут полную ответственность за сохранность денег и ценностей.

Наталья КОЗЛОВА

