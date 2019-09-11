11.09.2019 08:50 340

Счетная плата по результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году обнаружила нарушения на сумму 426,2 млрд руб. Отчет контролирующего органа опубликован в ночь на 11 сентября на его сайте.

Чаще всего (на 308 млрд руб.) выявлялись нарушения, связанные с неправильным отражением в учете фактов хозяйственной жизни. На втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями. Таких нарушений было выявлено на 73,6 млрд руб. Тройку лидеров замыкают нарушения в сфере госзакупок (на 18,7 млрд руб.).

По сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений в 2018 году снизился. отмечают аудиторы. В 2017 году Счетная палата выявила бюджетных нарушений на 547,2 млрд руб. Таким образом в минувшем году объем нарушений снизился на 121,1 млрд руб. или на 22,1%.

При этом самое заметное сокращение нарушений в 2018 году наблюдается в сфере госзакупок, следует из отчета. По сравнению с 2017 годом доля таких нарушений сократилась в 11 раз (213 млрд руб. в 2017 году против 18,7 млрд руб. в 2018 году).

Мария БОНДАРЕНКО