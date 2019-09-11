11.09.2019 09:10 404

Банк России хочет получить право напрямую, а не только через давление на банковский капитал, ограничивать выдачу кредитов закредитованным гражданам и ипотеки с низким первоначальным взносом.

Ссылаясь на опыт других стран, ЦБ РФ в консультативном докладе предложил несколько вариантов новых ограничений. Первый — прямой запрет на высокорисковые кредиты, например, ипотеки с первоначальным взносом менее 10% стоимости жилья (LTV свыше 90%). Второй — ограничение доли отдельных кредитов в портфеле банка или в текущих выдачах. Так, приводит пример ЦБ, доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% — когда платежи превышают половину доходов заемщика — в выдачах банка может быть не более 10%. Третий вариант — комбинация первых двух, это может быть полный запрет ипотеки с первоначальным взносом менее 10% и ограничения на долю ипотеки с взносом от 10 до 20%.

Новые инструменты дополнят уже используемые надбавки к коэффициентам риска, которые покрывают почти все потребкредиты, ипотеку с взносом менее 20% и валютные кредиты. С 1 октября надбавки дополнительно повышаются для потребкредитов, если ПДН выше 50%. Все это охлаждает интерес банков к этим сегментам, заставляя их наращивать запас капитала. Так, после очередного повышения надбавок с начала 2019 года банки увеличили на 0,2-0,5 п.п. ставки по ипотеке с низким взносом, в итоге доля кредитов с взносом от 10 до 20% снизилась с 42,9% в IV квартале 2018 года до 36,6% во II квартале текущего года (кредитов с более низким взносом лишь 1%). Но, объясняет ЦБ, в случае высокой рентабельности и большого запаса капитала влияние надбавок оказывается ограниченным.

Банки встретили инициативу скептически. По оценке ВТБ, о столь жестких нормах говорить преждевременно. "Мы видим, что банки ответственно подходят к вопросу выдачи средств, не допуская дефолтности, — отметили в пресс-службе банка. — У всех есть свои методики оценки возвратности займов, поэтому такие вопросы регулирует сам рынок. В частности, ВТБ уже давно сформировал риск-процедуры, которые не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мы осознанно выдаем кредит гражданину, оценивая его доходы, и хотим, чтобы он справился с этой нагрузкой. У нас нет цели выдать заранее невозвратный долг".

Один из вариантов — запрет ипотеки с взносом до 10% стоимости жилья

Руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий также подчеркивает, что банк и ранее не выдавал высокорисковых кредитов. Он не ожидает, что анонсированные меры окажут существенное влияние на показатели портфеля Альфа-Банка, но отмечает, что их внедрение будет стоить операционных затрат на расчет ПДН, доработку IT-систем и сбор необходимых документов.

"Предпочтительными, ввиду их гибкости, являются меры, основанные на требованиях к капиталу, — говорит руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. — Если для ипотечных кредитов с высоким LTV будет установлен повышенный риск-вес в размере 150%, то выдача таких кредитов не запрещается, но становится менее выгодной для банков. Банки реагируют на это повышением процентных ставок и ужесточением кредитной политики, что приводит к снижению объемов кредитования с высоким LTV и меньшей доступности таких кредитов для заемщиков с высоким уровнем риска. Это более рыночный подход по сравнению с прямым запретом на кредитование отдельных сегментов".

Игорь ЗУБКОВ