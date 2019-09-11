11.09.2019 09:40 342

Российские сотовые операторы просят сократить сроки выдачи им разрешений на использование радиочастот, сообщает «Коммерсант».

«Вымпелком», «МегаФон» и МТС предложили Минкомсвязи доработать законопроект о сокращении срока выдачи Роскомнадзором разрешений на использование радиочастот с текущих 55 до 40 рабочих дней, следует из совместного письма операторов, направленного заместителю главы Минкомсвязи Олегу Иванову.

Операторы предлагают сократить срок выдачи разрешений до десяти дней для заявок, поданных в электронном виде. Они считают, что сокращение сроков выдачи разрешений не ускорит введение в эксплуатацию базовых станций, которые уже построены. Из-за вынужденного простоя станций в масштабах страны недополученный доход может составлять около 3 млрд рублей. В будущем это также будет препятствием при развертывании сетей 5G.

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, в ряде случаев разрешения на частотные присвоения требуют согласования с силовыми ведомствами, получить которые в десятидневный срок не представляется возможным. Комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит все мнения, законопроект будет направлен на заключение экспертному сообществу и профильным ведомствам уже 12 сентября, пообещал его глава Леонид Левин.