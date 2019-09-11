11.09.2019 09:50 386

У финансового уполномоченного становится все больше работы. Автовладельцы в августе направили в службу рекордное число обращений — свыше 13,2 тысячи — в 1,6 раза больше, чем месяцем раньше. В основном они по-прежнему касаются ОСАГО. К рассмотрению омбудсмен принял чуть больше 50% заявлений. В половине случаев он встал на сторону заявителей.

За три месяца работы на рынке моторного страхования — ОСАГО, каско, ДСАГО (добровольное ОСАГО на повышенные суммы) — омбудсмен получил 24 158 обращений. 96% из них связаны с "автогражданкой", сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. В августе автовладельцы подали по ОСАГО свыше 12,8 тысячи обращений. Чаще всего они не согласны с размером страховой выплаты, уточнила в свою очередь руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного Ольга Крайнова.

По каско основная причина спора другая — отказ страховой компании в выплате возмещения. Число обращений в отношении этого вида добровольного автострахования в августе заметно увеличилось — плюс 73,6% по сравнению с июлем. Средний размер требований вырос на 3% — до 212,6 тысячи рублей. Лидерами по количеству жалоб финансовому уполномоченному стабильно остаются жители Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Наибольшее количество обращений омбудсмену поступает от жителей Краснодарского края.

По каско основная причина спора — отказ страховой компании в выплате возмещения

В последнее время уполномоченный стал заметно реже возвращать гражданам заявления, оставляя их без рассмотрения. Если в первый месяц работы он принял только 5 процентов обращений, то в августе — уже 52%. Это значит, что людей, которые не соблюдают претензионный порядок и обращаются к уполномоченному сразу, не направив сначала жалобу страховой компании (именно по этой причине уполномоченный часто возвращал документы), становится меньше. "Разъяснительная работа, которую мы ведем, дает свои результаты", — подчеркнула Ольга Крайнова.

В качестве положительных изменений в службе омбудсмена отмечают и то, что с ней активнее стали работать сами страховые компании. "На каком-то этапе они были не в восторге от введения института финансового омбудсмена, но под ударами автоюристов изменили свою точку зрения и стали искать в финуполномоченном защиту от этого явления", — пояснил Юрий Воронин.

13,2 тысячи обращений направили автовладельцы в августе, то есть более 420 жалоб ежедневно

Институт финансового омбудсмена заработал на страховом рынке 1 июня. Граждане, имеющие претензии к страховой компании, должны обращаться к уполномоченному для досудебного урегулирования спора. Платить за это не нужно.

Решение уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Имущественные споры по ОСАГО рассматриваются независимо от суммы требований: ограничение в полмиллиона рублей, установленное для всех прочих дел, на них не распространяется. Пока уполномоченный рассматривает споры только по моторному страхованию. По всем остальным видам прием обращений будет запущен с 28 ноября.

Юлия КРИВОШАПКО