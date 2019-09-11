Жилье в России продолжает дорожать. Цены на квадратные метры в новостройках в первом полугодии увеличились на 3,9 процента. Сильнее всего стоимость метра подскочила в Коми — на 11,5%, Бурятии — на 10,7%, Якутии — на 8,9%, Москве — на 8,7%, в Кемеровской и Томской областях — на 8,3%. На вторичном рынке динамика скромнее — 1,6% по стране, отдельные регионы прибавили и больше: 6,6% — Бурятия, 4,4% — Тыва, 4,3% — Татарстан и Чувашия, 4,1% — Амурская область.

Заметный рост цен на квартиры в новостройках связан с растущими издержками, полагает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум Групп". В первую очередь — из-за перехода на новую схему строительства через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования, переплата по которому закладывается в стоимость квадратного метра.

"Новые правила вступили в силу 1 июля, но девелоперы начали заранее готовиться заранее, поэтому уже по итогам первого полугодия средняя цена квадратного метра показала положительную динамику", — уточняет Литинецкая. По ее словам, на рост цены квадратного метра в новостройках в первом полугодии оказывали влияние и другие факторы: подорожание стройматериалов, топлива, услуг различных подрядных организаций. "Все это в целом и привело к тому, что жилье на первичном рынке подорожало заметнее, чем на вторичном", — указывает Мария Литинецкая.

Заметный рост цен на квартиры в новостройках связан с растущими издержками, в частности, с переходом застройщиков на эскроу-счета

Кстати, за последний год наша страна переместилась с 46-й на 19-ю строчку рейтинга Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank. Он отражает динамику роста цен на жилье в разных странах мира.

В Knight Frank видят причину подорожания жилой недвижимости еще и в изменении структуры предложения. "Мы наблюдаем повышение качества строительства, улучшение инфраструктурного наполнения проектов, рост объемов готового жилья", — указывает Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank.

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года в России было построено 30,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лидерами были Московская область, которая ввела 11,9 процента всего объема новых квадратных метров по стране, Москва — на нее пришлось 7,5 процента, Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская и Ростовская области.

Президент России Владимир Путин в 2018 году поручил увеличить ежегодные объемы жилищного строительства в России до 120 миллионов квадратных метров, чтобы улучшать свои жилищные условия каждый год могли не менее 5 миллионов россиян. По словам главы государства, это весьма амбициозная, но реалистичная задача, если учесть новые технологии и опыт отечественных строительных компаний. Выйти на этот показатель планируется с 2024 года. По итогам 2019 года в России должно быть построено 88 миллионов квадратных метров жилья.

Юлия КРИВОШАПКО