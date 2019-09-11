11.09.2019 10:20 405

Рестораторы совместно с банками разрабатывают технологические решения, позволяющие посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт, сообщает «Коммерсант».

ГК «Шоколадница» осенью планирует протестировать систему электронных чаевых совместно с банком «Русский Стандарт». До конца 2019 года возможностью заплатить чаевые официанту смогут воспользоваться держатели карт Visa. Принадлежащая Сбербанку «Фудплекс» разработала специальное приложение Plazius для пользователей любой платежной системы. Свое технологическое решение готовят и в Тинькофф Банке.

По словам экспертов, вместе с отказом от наличности падает и количество чаевых. Рестораторы вынуждены искать решения, чтобы остановить отток персонала. Некоторые работодатели переводят чаевые в официальный статус, проводят оплату через свою кассу, но в этом случае процедура сильно усложняется, так как рестораторам придется оплатить налоги.

В «Русском Стандарте» поясняют, что чаевые не облагаются налогами: между клиентом и официантом заключается договор дарения, а подобные сервисы освобождают бухгалтерию ресторана от участия в процессе, если последний примет решение принимать чаевые по безналичному расчету.