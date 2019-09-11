11.09.2019 10:50 444

На 1,9% увеличилась в первом полугодии номинальная среднемесячная зарплата в стране. Она составила 46 210 рублей. При этом ситуация по регионам более чем неоднородная. Более того, сильно разношерстной она бывает и внутри одного федерального округа.

Самая высокая средняя зарплата в Центральном федеральном округе — 58,8 тысячи рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года она выросла в среднем по округу на 2,7%. При этом внутри округа есть Москва со средней зарплатой в 91,4 тысячи рублей, Московская область с 54,2 тысячи рублей, а есть Ивановская и Тамбовская области, где люди в среднем зарабатывают 26,4 тысячи и 27,5 тысячи рублей соответственно.

Похожая ситуация и в Северо-Западном округе (в среднем люди здесь получают 51,4 тысячи рублей). Но в Ненецком автономном округе средняя зарплата — 87,9 тысячи рублей в месяц, а в Новгородской области — 31,2 тысячи. В Уральском округе на Ямале платят в среднем 103,9 тысячи рублей, а в Курганской области — 29,5 тысячи.

Среди федеральных округов самая низкая зарплата в Северо-Кавказском округе — 28,3 тысячи. Зато внутри макрорегиона разница между средней зарплатой в самом высокооплачиваемом регионе — Ставрополье (30,4 тысячи рублей) — и самым низкооплачиваемом — Карачаево-Черкесии (26,1 тысячи) — не так ощутима, как в Центральной и Северо-Западной России или на Урале.

Самая высокая средняя зарплата в Центральном федеральном округе — 58,8 тысячи рублей. Но это благодаря московским зарплатам (91,4 тысячи)

С безработицей тоже ситуация неоднородна, хотя в целом она совсем невысокая — 4,6% трудоспособного населения, если считать по методологии МОТ. При этом, к примеру, есть Ингушетия с долей безработицы 26,1%, Тыва — 11,6%, Калмыкия — 9,8%, Забайкальский край — 9,3%. А есть Москва и Санкт-Петербург с 1,3 и 1,4% соответственно.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, такая разница в зарплатах и уровне занятости зависит от того, есть ли в регионе крупные компании. Если есть и людям хорошо платят, значит, и у бюджетников в этом регионе зарплаты высокие (а их доля доходит до 25% работающего населения), и покупательский спрос растет, и смежные сферы экономики развиваются.

При этом Москва показывает одни из самых высоких средних зарплат в стране, потому что на ее территории зарегистрировано больше всего налогоплательщиков, в ней сконцентрированы и самые богатые люди страны. За счет их доходов и растет средний показатель.



Для того чтобы выровнять ситуацию по регионам, по мнению эксперта, нужно установить единые для всей страны базовые оклады бюджетникам, повысить МРОТ и пересмотреть налоговую политику, чтобы в муниципалитетах оставалась большая доля налогов.

Марина ГУСЕНКО

