Рубль малоподвижен перед аукционом ОФЗ и в ожидании смягчения политики ЕЦБ

11.09.2019 11:00 438

Рубль пытается вырасти в начале биржевой сессии среды, и на его стороне позитивная динамика нефти и надежды на улучшение отношений между США и РФ после отставки одного их "ястребов" администрации Трампа, но пока мешает фактор развернувшихся утром в минус валют ЕМ-сегмента форекса.

Российская валюта может получать поддержку от сегодняшнего размещения 6-летних ОФЗ 26229 на 20 миллиардов рублей, поскольку в ожидании дальнейшего снижения ставок ЦБР и аналогичных шагов от ФРС и ЕЦБ рублевые госбумаги сейчас остаются привлекательным инструментом для иностранных инвесторов.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,45, и российская валюта теряет 3 копейки от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на 1 копейку, и котировки вблизи 72,27.

"Сильные движения пока маловероятны – трейдеры предпочтут дождаться итогов завтрашнего заседания ЕЦБ, которые, как ожидается, будут включать уточнение планов монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже отметки 65,50 рубля за доллар", — сказал Антон Старцев из компании Олма.

На форексе ряд сырьевых и развивающихся валют развернулись в минус.

Нефть марки Brent дорожает на 0,7% с начала дня, котировки вблизи отметки $62,85 за баррель.

В фокусе внимания ближайшей недели — завтрашнее заседание ЕЦБ и совещание ФРС 17-18 сентября. При этом от ЕЦБ участники рынка ожидают или сигналов о возможном скором смягчении ДКП, или уже непосредственного запуска мер стимулирования замедляющей ход экономики еврозоны, а от Федрезерва — снижения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 96%.

Президент США Дональд Трамп накануне вечером уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, указав на серьезные разногласия с помощником, который считается главным сторонником жестких внешнеполитических решений, в том числе и в отношении России. Это привело рубль на многонедельные максимумы — 65,24 за доллар впервые с 14 августа и 72,05 за евро впервые со 2 августа.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ