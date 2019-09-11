Большинство россиян (85 процентов) довольны своей работой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологов ВЦИОМ. При этом половина "довольных" респондентов использовала при ответе слово "вполне".
Недовольны тем, что приносит заработок, только 16 процентов наших граждан.
Работают же россияне, согласно опросу, примерно 49 часов в неделю — это больше привычного с советских времен графика: пять дней по восемь часов. При этом преимущественно сидячая работа у 45 процентов опрошенных граждан — это в основном женщины. Зато мужчины нередко предпочитают физический труд (48 процентов). А каждый десятый отметил, что его работа "в равной мере и сидячая, и физическая" (8 процентов). Любопытно, что 56 процентов россиян продолжили бы работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости.
Большинство участников опроса (70 процентов) работают в офисе или в цеху, а каждый четвертый из них (26 процентов) работает на улице, в разъездах или же удаленно.
Что касается обеденного перерыва, то официальный обед есть у 89 процентов наших соотечественников. А вот отвлечься на физическую зарядку могут чуть больше половины опрошенных — 56 процентов.