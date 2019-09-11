11.09.2019 15:00 421

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости внесения поправок в трудовое законодательство с целью учета сложившихся в современном мире реалий. Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю, по словам премьер-министра, не будет использован для урезания зарплат.

«Мы должны, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер-министр. Речь, по его словам, идет о том, чтобы человек мог так построить свой рабочий график, чтобы работать четыре дня в неделю или работать меньшее количество часов каждый день.

«Я об этом специально сказал на столетии Международной организации труда, чем вызвал довольно бурную дискуссию и различного рода суждения, сомнения: что это означает, что хотят, чтобы четыре дня человек работал и получал за четыре дня, а не как за пять, что это способ урезать зарплату? Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы ввести гибкое регулирование, чтобы с учетом развития технологий, чтобы с учетом развития экономики, человек мог сам планировать свое рабочее время и работодатель, конечно, тоже», — объяснил Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Впервые о возможности перевода российской экономики на четырехдневную рабочую неделю Медведев заявил в июне, выступая на конференции по труду в Женеве.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — сказал тогда премьер-министр. В августе Медведев вернулся к этой теме и заявил, что властям России нужно думать «об изменениях в трудовом законодательстве на будущее», включая, в перспективе, и «переход к четырехдневной рабочей неделе».

В начале сентября глава Минтруда Максим Топилин выразил мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю может произойти через 40-50 лет.

В среду, 11 сентября, Медведев также отметил, что действующее трудовое законодательство в целом не соответствует реалиям рабочих отношений.

По его словам, сегодня значительная часть людей работают дома, количество фрилансеров растет с каждым годом. «Это очень часто люди, которые зарабатывают вполне приличные деньги, но они никак не связаны правилами внутреннего распорядка: необходимостью в 9.00 часов утра приходить на работу, а в 18.00 уходить, отлучаться с работы только с разрешения начальника», — объяснил глава российского правительства.

«Дистанционная занятость нуждается в регулировании в рамках трудового законодательства. И в будущем, очевидно, что с учетом цифровизации, появления большого количества роботов вот такого рода занятость будет все больше и больше распространяться», — сказал он, отметив, что не все специальности предполагают дистанционную работу. «Нельзя доводить до абсурда эту модель. Сантехники не могут работать дистанционно, иначе это плохо закончится», — добавил Медведев.

Возможность регулировать различные трудовые отношения и трудовое время с учетом современного развития экономки — это важнейшая государственная задача, подчеркнул он.

Евгений КАЛЮКОВ, Юлия СТАРОСТИНА