Как будут расти пенсии в ближайшие три года

12.09.2019 08:20 408

Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 на 6,6 процента. При этом инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8 процента, а следующего — три процента. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей.

Об этом написано в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России (есть в распоряжении "РГ").

Социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, вырастет на семь процентов (в текущем году ее подняли на два процента).

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 — на 5,9 процентов. Социальную — на 2,6 процента и 3,1 процента соответственно.

Цена пенсионного балла, как планируется, составит в 2021 году 98,86 рубля, а в 2022 — 104,69.

Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров — 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия — 9,3 тысячи.

На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи. у неработающих пенсионеров — 16,4 тысячи. Социальная — 9,9 тысячи.

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 миллиона пенсионеров. Из них получателей страховой пенсии — 39,8 миллиона.

Марина ГУСЕНКО

