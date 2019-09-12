12.09.2019 08:40 357

56% российских компаний лояльны к соискателям предпенсионного возраста и готовы принять их на работу.

Об этом "Российской газете" рассказали эксперты онлайн-сервиса для оценки персонала Squadrille. Ранее сервис провел опрос среди 700 работодателей, задавая вопросы о подборе специалистов предпенсионного возраста (опрос имеется в распоряжении "РГ").

В 24% компаний предпенсионеров принимают иногда. 20% работодателей не рассматривают кандидатов-предпенсионеров. Среди причин, по которым отказывают претендентам в возрасте 50+, респонденты чаще всего называли "отсутствие гибкости". При этом представители работодателей отмечали, что оценку они проводят только по профессиональным компетенциям (не учитывая возраст). "Негибкие, мешает предыдущий опыт"; "У нас молодая компания: требуется мобильность, скорость" — примерно такие ответы давали респонденты.

Так же, по словам респондентов, люди старшего возраста зачастую не обладают необходимыми навыками и компетенциями: "У нас сложный продукт и программное обеспечение, людям предпенсионного возраста тяжело вникнуть, чтобы давать такой же результат, как более молодым кандидатам".

В то же время, как отмечает SEO (специалист по продвижению) сервиса Squadrille Ирина Карелина, люди в возрасте 50+ востребованы рынком труда. Нужно лишь постоянно учиться новым навыкам и компетенциям. Быть гибкими и использовать новые возможности, проявляя интерес к работе.

"Если мы анализируем проблему трудоустройства лиц предпенсионного возраста, то надо смотреть, на какие позиции они претендуют,- отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. — Если мы говорим о рабочих местах, которые требуют креативности, гибкости, наличия современных знаний в области информационных технологий, а также умения общаться с различными социальными группами, включая молодежь, то здесь, конечно же, молодежь предпочтительнее. Однако же если речь идет о выполнении стандартных типовых операций, требующих аккуратности, знания и опыта, то здесь представители старшего поколения вне конкуренции. Особенно если речь идет о производственных процессах, которые являются традиционными и которые они освоили на протяжении предыдущего трудового опыта. Важно, что эти люди пытаются самореализоваться и доказать собственную нужность на производстве за счет высокого качества своей работы, прилежного и точного выполнения собственных функций. Они не рвутся к карьерному росту и, в отличие от молодежи, редко считают себя недооцененными".

Эксперт добавляет, что современная кадровая политика крупного предприятия подразумевает трудоустройство и молодежи, и лиц предпенсионного возраста. "Более того, эффективное производство не может не сочетать эти два направления набора персонала", — подчеркивает Зубец.

А для того, чтобы работодатели более охотно брали к себе людей предпенсионного возраста, эксперт считает, что необходимо ввести налоговые льготы. Например, снижение отчислений в социальные фонды за работников возраста 50+.

Напомним, что по закону сегодня предпенсионерами считаются россияне, которым осталось 5 лет до пенсии. Как поясняют в Пенсионном фонде России, в этом году, с учетом переходного периода, предпенсионный возраст наступает с 51 года жизни для женщин и с 56 лет для мужчин. Соответственно, льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Федеральные льготы для предпенсионеров — это право на два оплачиваемых выходных дня для прохождения диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц — на уровне прожиточного минимума), прохождение переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости. Также введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Ольга ИГНАТОВА