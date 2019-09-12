12.09.2019 08:50 330

Депутаты предложили законодательно закрепить обязанность ЦБ публиковать у себя на сайте информацию о запрете или ограничении на привлечение во вклады средств физлиц и открытие и ведение им счетов, сообщает «Коммерсант».

Проект изменений в закон «О Центральном банке» был 11 сентября внесен в Госдуму группой депутатов. Так, информация должна быть размещена на сайте регулятора не позднее двух дней после направления банку соответствующего предписания. Удаляться данные сведения должны «не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета», «а в случае отзыва у банка лицензии» — в тот же день.

Целью изменений является доступ «потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков». Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, банки могут размещать информацию в разделе сайта, где клиенту будет достаточно проблематично ее найти, а размещение на сайте ЦБ сделает ее доступной для всех вкладчиков.

По словам экспертов, опубличивание такой информации может лишить банк шанса вернуться к нормальному режиму работы: вкладчики начнут перестраховываться и забирать деньги из банка, тот столкнется с дефицитом ликвидности.