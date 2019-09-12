12.09.2019 09:00 332

В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п.п. выше, чем годом ранее. Такую оценку РБК привела профильная СРО «МиР», объединяющая 70% участников рынка. Данные получены в результате опроса компаний.

Спрос на микрозаймы, то есть количество заявок, не снизился, утверждает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. По ее словам, сокращение числа одобрений связано с ужесточением процедуры оценки клиентов в МФО.

«Мы сократили уровень одобрения займов на 9% для новых клиентов. Для повторных клиентов ничего не поменялось», — говорит операционный директор группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Турбозайм» и МФК «Быстроденьги») Сергей Весовщук. Он связывает это с общим изменением маржинальности микрофинансового бизнеса: МФО все менее склонны к риску.

По данным МФК «Займер», в начале года число клиентов, желающих оформить микрокредиты, оказалось на 20–30% больше, чем за весь прошлый год. Приток заемщиков в компании объясняют изменением законодательства: вступили в силу поправки, которые ограничивают максимальный размер процентных ставок по микрозаймам. С 28 января она была установлена на уровне 1,5% в день, а с 1 июля снизилась до 1% в день. Кроме того, максимальная переплата теперь ограничена двукратным размером ссуды. Нормы распространяются на так называемые займы до зарплаты — краткосрочные ссуды до 10 тыс. руб.

«Интервал допустимой надежности клиентов, которых МФО готовы обслуживать, сузился: наиболее высокорисковым для кредитования гражданам теперь получить заем на порядок сложнее», — сказал гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

С 1 октября микрофинансовые организации, как и банки, начнут рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) клиентов при рассмотрении заявок — отношение суммы среднемесячных платежей по всем займам к среднемесячному доходу. Механизм распространится на займы свыше 10 тыс. руб.: если ПДН превышает 50%, МФО будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% с 1 января 2020 года). Таким образом, микрокредитование станет еще менее выгодным для кредиторов.

Юлия КОШКИНА