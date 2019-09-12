12.09.2019 09:10 418

Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры, напротив, стали доступнее: средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Денег", изучив траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года. В исследовании учитывались платежи за мобильную связь, коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение.

Если смотреть по всем регионам вместе, средний чек за коммунальные услуги составляет 3008 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре — на 15%, до 2718 рублей. Самые маленькие средние платежи за ЖКУ — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). Заметнее всего средний чек упал в Новосибирске (почти на 22%) и Воронеже (на 17%). А вот самые большие — в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно).

Власти Казани эти данные сочли некорректными. "Объем платежей через данный сервис занимает весьма незначительную часть в общей структуре каналов оплаты жилищно-коммунальных услуг, — пояснил "РГ" замруководителя исполкома города, курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин. — В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется портал государственных и муниципальных услуг РТ — через него проходит 28% оплаты".

По словам Гиниятуллина, далее по популярности — оплата через банки. И лишь после — "Яндекс.Деньги" и иные электронные "кошельки". "Проанализировав общие данные, можно сказать, что в среднем плата за услуги ЖКХ составляет 2750 рублей в летние месяцы и 4760 рублей — в зимние", — отметил он.

"В исследовании сравнивались не цены, а реальные платежи горожан за ЖКУ и другие услуги. Люди могли платить как за месяц, так и за более длинный период, как за все коммунальные услуги разом, так и за какую-то конкретную услугу — подход к анализу платежей по всей стране был един. При этом учитывались платежи не только через электронный кошелек "Яндекс.Денег", — сообщили "РГ" в сервисе "Яндекс.Деньги", — мы анализировали оплату и кошельком, и банковскими картами на сайте и в приложении сервиса, а также платежи в пользу тех поставщиков ЖКУ, которые используют сервис для приема платежей "Яндекс.Касса" на своих сайтах".

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля, а за домашний интернет — 598 рублей

Исследование показало, что за год заметно сократилась доля пользователей, которые платят за ЖКУ с компьютеров и ноутбуков, — с 90 до 79%. При этом все больше людей рассчитываются за коммунальные услуги со смартфонов: годом раньше таких пользователей было 9,8%, сейчас — 21%.

Средний чек россиян за платное телевидение составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в Воронеже — 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение — в Новосибирске (633 рубля). Сильнее всего этот показатель сократился за год в Перми — на 49% (до 666 рублей ) и в Уфе — на 33% (до 690 рублей).

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже — 444 рубля, а самый маленький он в Омске — 238 рублей. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей. Сильнее всего он вырос за год в Новосибирске — на 39%, до 540 рублей. В то же время средний чек в этом городе — один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего — в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место. А дороже всего домашний интернет обходится в Санкт-Петербурге — 712 рубля.

Олег КОРЯКИН, Юлия КРИВОШАПКО

