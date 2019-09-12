12.09.2019 09:30 379

Банки выступают против установления платы за расчет бюро кредитных историй (БКИ) сведений о долговой нагрузке клиентов, рассказали РБК четыре источника на финансовом рынке и подтвердили в нескольких крупных банках. Свою позицию банкиры объяснили на закрытой встрече с участием представителей Центробанка и бюро кредитных историй (БКИ) на площадке ассоциации «Россия» на прошлой неделе, сообщили собеседники РБК.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче кредитов будет учитываться с 1 октября 2019 года. Он необходим, чтобы ограничить выдачу кредитов «плохим» заемщикам — с высоким соотношением платежей к доходу. Первоначально показатель будут рассчитывать сами банки, но затем эту функцию хотят переложить на бюро кредитных историй. Сейчас в Госдуму внесены поправки в закон «О кредитных историях», вводящие понятие «квалифицированное бюро». Только организации с таким статусом будут наделены правом рассчитывать ПДН и продавать эту услугу банкам. Законопроект пока не принят в первом чтении.

Банки не хотят платить

На прошлой неделе участники рынка обсуждали с представителями регулятора будущие поправки к законопроекту. Сейчас банки покупают у БКИ кредитные истории заемщиков. Стоимость кредитного отчета формируется в зависимости от количества запросов: чем их больше, тем дешевле каждый отчет, пояснил источник в одном из банков. Расчет ПДН может стоить дороже. Согласно версии документа, внесенной в Госдуму, максимальная стоимость услуги по расчету ПДН будет определяться Банком России как среднерыночная стоимость кредитного отчета плюс одна треть от нее.

Рассчитывать ПДН будут только квалифицированные игроки, соответствующие критериям, которые будет определять Банк России. Такой статус получат несколько крупнейших бюро, говорят два источника РБК.

Банки и сейчас работают с несколькими бюро, информация о кредитных обязательствах заемщика может находиться в трех или четырех БКИ. Поэтому, чтобы посчитать ПДН, банк должен будет обратиться за информацией в несколько бюро, что сделает эту услугу затратной, говорит источник в банке, участвовавшем во встрече.

На встрече с регулятором участники рынка предложили сделать запросы на получение ПДН бесплатными — в таком случае банки платили бы только за предоставление полной кредитной истории клиента, говорит источник в другой кредитной организации. Прозвучало и другое предложение — создать информационную систему, которая собирала бы данные о ПДН заемщиков из квалифицированных бюро кредитных историй и предоставляла бы их банкам. Правда, тогда не совсем ясно, кто будет оплачивать работу такой системы, заметил собеседник в одном из банков.

«Банки, безусловно, поддерживают бесплатный расчет ПДН, учитывая, что все данные, необходимые для расчета ПДН, уже включены в состав кредитных отчетов, которые банки получают от БКИ на платной основе», — сообщил РБК директор департамента розничного кредитования МКБ Рустам Идрисов.

ВТБ выступает за предоставление банкам права самостоятельно определять, какой способ получения сведений о долговой нагрузке они будут использовать, сообщила РБК пресс-служба банка: можно рассчитать ПДН в самом банке на основе запросов во все квалифицированные БКИ, можно учитывать нагрузку, которую посчитают в бюро. В банке считают, что услуга по предоставлению сведений только о долговой нагрузке не может стоить дороже, чем стоимость полного кредитного отчета.

«Мы поддерживаем позицию о получении данных о долговой нагрузке на бесплатной основе либо по минимальным расценкам, поскольку банк сможет рассчитать ее на основе данных отчета», — отметили в пресс-службе ВТБ.

В других крупных розничных банках не ответили на запрос РБК.

Бюро не хотят работать бесплатно

Бюро кредитных историй с предложениями банкиров не согласны. «При бесплатном расчете ПДН будет страдать качество», — говорит источник в одном из них. Одно из предложений БКИ — рассчитывать стоимость определения ПДН только по квалифицированным бюро, чтобы сделать финальную цену более рыночной. Но формулу предлагается сохранить такой же, говорит собеседник в одном из бюро.

Для бюро стоимость расчета ПДН и так будет всего лишь покрывать себестоимость работ, говорит собеседник на финансовом рынке. «В бюро несчастливы, потому что им навязывают чуждый им сервис, а банки заставляют этим сервисом пользоваться, еще и за деньги», — заключает он. Основной заработок БКИ формирует как раз продажа услуг — скоринга заемщиков, продажи кредитных отчетов и т.д. Выручка крупнейшего бюро — НБКИ — за 2017 год составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 395 млн руб., следует из данных СПАРК.

Услуга по предоставлению сведений для расчета ПДН должна быть платной, считают в Сбербанке (в его группу входит одно из крупнейших БКИ — Объединенное кредитное бюро, ОКБ), сообщила РБК пресс-служба банка. Кредитным бюро должны быть компенсированы расходы на обработку (хранение, передачу) данных, поддержку инфраструктуры и программного обеспечения, а также административно-хозяйственные нужды. Кроме того, БКИ должны иметь рыночную мотивацию для развития услуги, перечислили в Сбербанке.

«Иной подход — в виде бесплатности услуги — означает, что бюро будут вынуждены компенсировать свои расходы на поддержку сервиса за счет повышения стоимости других услуг, что не выглядит справедливым для всех клиентов бюро», — отмечают в Сбербанке.

В ОКБ поддерживают концепцию оплаты расчетов ПДН и считают, что эта система в целом отвечает задачам Банка России по ограничению темпов роста розничного кредитования, сказал гендиректор бюро Артур Александрович.

«Пока все эти варианты находятся в процессе обсуждения всеми причастными, поэтому говорить об этом пока представляется преждевременным», — сообщил РБК директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК подтвердил, что предельная стоимость информации о долговой нагрузке будет установлена в привязке с соответствующим коэффициентом к среднерыночной стоимости кредитного отчета. Он добавил лишь, что этот подход предполагается рассмотреть в ходе обсуждения законопроекта в Государственной думе.

Влияние на клиентов

Расходы на услуги БКИ сейчас не являются существенными для банков, замечает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Для рынка эффекта скорее не будет, для отдельных игроков — может быть. Если мы говорим о небольших банках, понятно, что повышение расходов на услуги БКИ может сократить их и без того маленький финансовый результат», — пояснил Беликов. Рентабельность в среднем по сектору невысокая он, многие игроки с трудом отбивают инфляцию, поэтому любые новые расходы для них будут существенны.

Формула расчета ПДН проста, но корректно рассчитать его может быть достаточно трудозатратно, поскольку необходимо подтверждать два числовых значения, говорит РБК старший аналитик НКР Егор Лопатин. «Так, доходы заемщика могут быть фальсифицированы, например, в случае предоставления им фиктивной справки 2-НДФЛ, а в расчет ежемесячных расходов на обслуживание кредита банки могут не включить какие-то обязательные платежи», — замечает он.

С одной стороны, в рамках всей банковской системы расчет долговой нагрузки квалифицированными БКИ приведет к оптимизации и более корректному расчету показателя, с другой — для отдельно взятого банка, особенно крупного, расходы на расчет ПДН квалифицированными БКИ могут быть довольно существенными и привести к росту издержек при выдаче кредита, рассуждает Лопатин.

«Платный отчет по ПДН незначительно, но все-таки повлияет на стоимость проведения кредитного анализа заемщика», — замечает Рустам Идрисов, добавляя, что «существенного влияния на конечную стоимость кредита для клиентов он не окажет».

Павел КАЗАРНОВСКИЙ

При участии: Евгения ЧЕРНЫШОВА