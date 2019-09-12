ВТБ с 1 октября отменит начисление кешбэка при оплате покупок за границей — банк уже уведомил VIP-клиентов об изменениях условий программы лояльности. ВТБ стал первым из крупных российских банков, отреагировавшим на снижение в Европе с середины октября межбанковской комиссии для операций по картам Visa и Mastercard, эмитированным за пределами ЕС. Ранее пониженные тарифы в рамках регулирования со стороны Еврокомиссии действовали только для внутриевропейских карт.

Информацию об отмене кешбэка с зарубежных покупок РБК подтвердили в call-центре и пресс-службе ВТБ, указав, что решение касается всей линейки карт ВТБ.

Еще одно изменение условий программы лояльности банка — отмена бессрочных бонусов, которые теперь будут сгорать спустя год после их начисления. По сроку жизни бонусов вводится и дополнительное условие: если в течение шести месяцев подряд по картам ВТБ не будет проводиться транзакций или будут отсутствовать операции по бонусному счету, бонусы сгорят в полном объеме вне зависимости от того, прошло ли 12 месяцев с момента их зачисления.

Предыдущее обновление программы лояльности ВТБ провел в мае 2019 года — банк отменил прямое начисление рублевого кешбэка и ввел бонусы, которые можно конвертировать в рубли или потратить у партнеров банка. В первые месяцы существования новой программы лояльности бонусы были бессрочными.

Кешбэк за рубежом

В сообщении ВТБ для клиентов говорится, что «по трансграничным операциям (операциям по картам за границей) независимо от страны совершения покупки прекратят начисляться бонусы лояльности». При этом для оплаты покупок в интернет-магазинах и приложениях в мобильном телефоне кешбэк будет сохранен.

Банк принял такое решение в связи с тем, что платежные системы в октябре снижают интерчейндж (основная часть комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт) по операциям, проведенным за границей, объяснили в пресс-службе ВТБ.

Весной 2019 года Еврокомиссия объявила о том, что Visa и Mastercard снизят размер интерчейнджа по операциям на территории Европы для карт, выпущенных за ее пределами. Размер комиссии уменьшится примерно на 40% и составит 0,2% для транзакций по дебетовым картам и 0,3% для транзакций по кредитным картам. За онлайн-платежи межбанковский тариф установлен на уровне 1,15% для дебетовых и 1,5% для кредитных карт.

Другие крупные российские банки пока не отменяют кешбэк по трансграничным операциям из-за снижения комиссий в Европе. Об отсутствии таких планов РБК рассказали представители Альфа-банка, Тинькофф Банка, «Открытия», МКБ, Райффайзенбанка, Росбанка и Почта Банка. Альфа-банк добавил, что внимательно следит за поведением участников финансового рынка в этой сфере. «Русский стандарт» сообщил, что его клиенты получают кешбэк за оплату покупок за границей, но на вопрос, планируется ли отменить эту опцию, не ответил. У Сбербанка нет рублевого кешбэка, его клиенты получают бонусы «Спасибо», которые начисляются в том числе и за рубежом.

«Скорее всего, банки не будут резко менять условия начисления кешбэка/бонусов по трансграничным операциям вслед за ВТБ из-за высокой конкуренции на рынке», — считает руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. ВТБ корректирует свое «сверхщедрое предложение для клиентов», говорит она, добавляя, что даже после отмены зарубежного кешбэка карты ВТБ по выгодности останутся в лидерах рынка, а прочим банкам важнее удержать и привлечь новых клиентов, чем сэкономить из-за снижающегося уровня интерчейнджа.

В общем объеме трат россиян по картам покупки за рубежом незначительны, напоминает глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Поэтому банки не вкладывают большие средства на начисление кешбэка по таким операциям. Массовые клиенты при выборе банка обычно не обращают внимания на условия использования карты за границей, а клиенты, для которых это важно, смогут в России продолжать пользоваться картами ВТБ, а для платежей за рубежом — завести карту банка-конкурента, полагает эксперт.

Сгорающие бонусы

«Ограничения по сроку действия бонусного фонда есть у многих крупных банков, ВТБ следует рыночной конъюнктуре и делает данный шаг одним из последних среди лидеров рынка», — прокомментировала пресс-служба ВТБ отмену с 1 октября бессрочных бонусов по всей линейке карт. «Теперь срок действия бонусов, миль или бонусных рублей составляет один год с момента начисления, после чего они будут обнуляться», — пояснили в ВТБ. В октябре 2019 года пропадут неиспользованные бонусы ВТБ, которые были начислены по операциям в сентябре 2018 года и раньше.

Срок жизни бонусов у большинства крупных российских банков составляет от одного года до трех лет. Исключение — Альфа-банк и Тинькофф Банк, начисляющие несгораемый кешбэк.

Вводимая ВТБ зависимость срока жизни бонусов от активности по картам — менее распространенная на рынке опция. «В случае полного прекращения транзакций по картам ВТБ или отсутствия операций по бонусному счету в течение шести месяцев подряд бонусный счет обнулится в полном объеме», — пояснили в пресс-службе.

До ВТБ такое ограничение по кешбэку ввел только «Русский стандарт» (кешбэк сгорает через год после начисления, если операций по карте не было год). Подобный же механизм использует Сбербанк и аннулирует бонусы «Спасибо» при отсутствии операций по картам в течение года, при закрытии договора с банком и если бонусы не использовались в течение 36 месяцев, рассказал гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. Остальные опрошенные РБК банки отметили, что срок жизни их бонусов не зависит от дополнительных параметров.

Срок жизни бонусов и его зависимость от операций по картам вводится для стимулирования неактивных клиентов, объясняет Анна Стогниенко. К таким клиентам, по ее словам, можно отнести держателей карт сразу нескольких банков, а также клиентов, которые получают карты вынужденно, например в рамках зарплатного проекта. Введение срока жизни бонусов может заставить клиентов совершать больше операций по картам, а банк, в свою очередь, получает возможность экономить на начислении бонусов неактивным клиентам, заключает она.

Евгения ЧЕРНЫШОВА