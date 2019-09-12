12.09.2019 11:00 417

Рубль в четверг утром бодро подрастает на фоне оттепели в торговом противостоянии США и Китая, а также в ожидании смягчения ДКП в еврозоне.

Свою роль мог сыграть и комментарий главы департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Алексея Заботкина о том, что оснований ожидать от российского регулятора мягкой денежно-кредитной политики нет — высокие процентные ставки ЦБР формально поддерживают спрос на рубль в рамках операций carry-trade.

Рубль достиг отметки 65,09 за доллар впервые с 14 августа и 71,70 за евро впервые со 2 августа.

К 11.00 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 65,11, и российская валюта набирает 0,6% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Одновременно рубль дорожает к евро на полпроцента, и котировки вблизи 71,73.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил о двухнедельной отсрочке запланированных на октябрь дополнительных импортных пошлин в отношении китайских товаров после того, как Пекин в среду отменил пошлины на ряд позиций импортируемой американской продукции.

Европейский регулятор сегодня в 14.45 МСК может объявить о снижении своей депозитной ставки на 10 базисных пунктов с текущего значения минус 0,4% годовых (рынки оценивают подобный исход заседания ЕЦБ со 100%-й вероятностью), а также проанонсировать те или иные шаги по денежному стимулированию замедляющей ход экономики еврозоны.

Пара евро/доллар показывает минимальные положительные изменения после вчерашнего снижения, котировки вблизи отметки $1,1015.

Сырьевые и развивающиеся валюты аналогично рублю в основном дорожают.

Нефтяные котировки также подрастают в русле текущих глобальных позитивных тенденций, баррель Brent — на 0,4% процента ($61,05), однако накануне североморская смесь упала в цене на 2,5%.

В фокусе внимания ближайших дней также совещание ФРС 17-18 сентября, при этом от Федрезерва рынки ждут снижения ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 94%.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН