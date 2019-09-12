12.09.2019 11:20 377

Капитализация Apple впервые в 2019 году превысила $1 трлн. Это произошло после презентации новых iPhone, сервиса Apple TV+ и других новинок компании. По рыночной стоимости компания из Купертино уступает только Microsoft.

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн. На закрытии торгов в среду обыкновенная акция Apple дорожала на 3,18%, до $223,59. По капитализации компания из Купертино уступает Microsoft, чья рыночная стоимость составляет $1,039 трлн.

Акции Apple начали дорожать после ежегодной презентации новой продукции компании 10 сентября. К закрытию торгов во вторник они выросли на 1,18% и стоили по $216,7, что стало максимальным значением с начала ноября прошлого года, отмечал Bloomberg. На презентации Apple показала новые iPhone, включая первые в истории компании смартфоны с тройной камерой, а также следующее поколение планшетов iPad и часов Apple Watch. Помимо этого, она анонсировала запуск стримингового сервиса Apple TV+ в ноябре.

Капитализация Apple впервые превысила $1 трлн в августе прошлого года — тогда рыночная стоимость компании достигла $1,006 трлн. В последний раз производитель iPhone стоил больше $1 трлн в ноябре прошлого года. Затем его капитализация снизилась из-за падения спроса на смартфоны компании.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

