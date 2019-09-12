12.09.2019 11:30 566

Изъять пенсионные накопления можно будет в тех же случаях, что и для ипотечных каникул. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на полях Московского финансового форума.

"Мы предлагаем разрешить в порядке специальных ситуациях забирать из этих пенсионных сбережений. (...) Тяжелые жизненные ситуации — они, в принципе, прописаны, и мы, конечно, будем использовать существующее регулирование, но они должны быть идентифицированы и реалистичны. В принципе можно ориентироваться на ипотечные каникулы", — сказал Моисеев, чьи слова приводит ТАСС

Это может стать возможным в рамках разрабатываемого Минфином законопроекта "О гарантированном пенсионном продукте". Перечень тяжелых жизненных ситуаций может быть сформирован на основе закона об ипотечных каникулах: в частности, потери работы, инвалидности, увеличения числа иждивенцев, временной нетрудоспособности и так далее.

В случае досрочного изъятия накоплений гражданин должен будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в размере до 6% от зарплаты, уточнил замминистра.

Елена БЕРЕЗИНА