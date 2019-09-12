12.09.2019 15:00 370

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг информацию "Известий " о законодательных планах открыть бюро кредитных историй доступ к данным о доходах граждан из баз Пенсионного фонда и налоговой службы.

Речь идет о законопроекте, предполагающем создание института квалифицированных БКИ: они будут агрегировать данные об обязательствах физлиц из всех бюро (сейчас их 13). Законопроект будет рассмотрен Думой во втором чтении в третьей декаде сентября, сообщил Аксаков на банковском форуме Ассоциации "Россия" в Сочи.

Агрегаторы данных БКИ необходимы для корректного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) по формуле Банка России — эта процедура становится для кредиторов обязательной с 1 октября. Кредиты заемщикам, чьи обязательства превышают половину доходов, будут создавать дополнительное давление на регуляторный капитал банков, это должно дестимулировать их работу с закредитованными гражданами. Квалицифированные БКИ должны предоставлять банкам исчерпывающие сведения об обязательствах конкретного лица, исключая пробелы и дублирование данных.

"Известия" со ссылкой на Аксакова и представителей банков сообщили, что расчет ПДН будет производиться квалифицированными БКИ, для этого они получат доступ к данным о доходах граждан.

Как пояснил Аксаков, банк сможет запросить агрегированную информацию о платежах у квалифицированного БКИ только с согласия самого заемщика, при этом ПДН (отношение платежей к доходам) будет рассчитывать именно банк — только он, и также с согласия заемщика, имеет право проверить справку о доходах, в том числе по базам Пенсионного фонда и ФНС. "Теоретически, если банк сам не хочет рассчитывать ПДН, он может перепоручить это, опять же с согласия заемщика, бюро кредитных историй... Такая цепочка теоретически возможна, но, мне кажется, особой целесообразности в ней нет", — заключил он.

Игорь ЗУБКОВ