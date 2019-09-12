12.09.2019 16:00 381

Вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты внутри страны невозможно без участия других кредиторов. Участие государства должно лишь «подсвечивать» их значимость. Об этом сообщил журналистам на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов Владимир Колычев, передает корреспондент РБК.

Концепция инвестирования средств ФНБ должна быть готова до конца года. В правительстве продолжается дискуссия о способах инвестирования внутри страны, отметил Колычев. Они должны соответствовать двум принципам: не подвергать сомнению действенность механизма бюджетного правила и учитывать интересы будущих поколений.

«Если инвестиции внутри страны и будут, в приоритете будет доходность», — подчеркнул Колычев.

Поэтому средства ФНБ могут быть направлены на внутренние проекты только при участии других кредиторов и рыночной ставке, подчеркнул Колычев. «Потому что чиновник очень плохо может оценить кредитные риски — это не его задача, а задача банка», — отметил замминистра.

В таком случае средства ФНБ будут «просто подсвечивать важность этих проектов для государства» и повышать их привлекательность для зарубежных инвесторов, отметил Колычев.

«Ни о каких элементах субсидирования процентных ставок через механизм инвестирования ФНБ не может быть речи», － добавил Колычев.

Согласно действующему с 2017 года бюджетному правилу в ФНБ направляются доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель (с ежегодной индексацией цены отсечения на 2%).

Свободные средства ФНБ размещаются на счетах в ЦБ и составляют часть международных резервов, которыми управляет ЦБ. Согласно годовому отчету ЦБ за 2018 год, 18% всех резервов было вложено в золото на территории России, 14% активов было размещено во Франции (предположительно, во французские гособлигации), 14% — в Германии, около 10% — в США (в американских госбумагах Treasuries), 7,5% — в Японии, 6,6% — в Великобритании.

Объем ФНБ по состоянию на 1 сентября составляет 8,2 трлн руб., что эквивалентно $123 млрд. Ликвидная часть ФНБ (средства на счетах ЦБ) составляет $98 млрд, или 6% прогнозного ВВП 2019 года. Остальное уже вложено преимущественно в инфраструктурные проекты. Ожидается, что в 2020 году ликвидная часть ФНБ преодолеет законодательный порог 7%, что позволит правительству начать инвестировать накопленные средства.

Ольга АГЕЕВА