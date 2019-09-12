12.09.2019 17:00 402

Центробанк готовит законопроект, который фактически заморозит систему досрочных переводов пенсионных накоплений. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что на рынке переходов, даже несмотря на изменения в законе, так и не произошло стабилизации. Инициатива позволить защитить граждан от потери инвестиционного дохода, добавил Чистюхин.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь уточнил, что переводы планируется заморозить на три года с момента принятия закона. «К сожалению, не прекратилось мошенничество [на рынке переходов] <...> Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок, значит, пускай вообще не будет никаких переходов <...> Люди теряют кучу денег», — прокомментировал он разработку законопроекта.

Согласно действующему законодательству, граждане могут раз в пять лет переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестиционного дохода. В случае досрочного перехода гражданин лишается накопленного с предыдущего перехода дохода. По данным Счетной палаты, с 2015 года россияне потеряли на досрочных переходах 108,4 млрд руб.

Минтруд отмечал, что доля досрочных переходов из пенсионных фондов составляет 98%. В ведомстве заявили, что этому способствует финансовая заинтересованность посредников негосударственных фондов, которые могут ввести россиян в заблуждение об условиях досрочных переходов. Деятельность таких агентов необходимо запретить, заключило ведомство.

Артём ГУБЕНКО, Юлия СТАРОСТИНА