Центробанк готовит законопроект, который фактически заморозит систему досрочных переводов пенсионных накоплений. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что на рынке переходов, даже несмотря на изменения в законе, так и не произошло стабилизации. Инициатива позволить защитить граждан от потери инвестиционного дохода, добавил Чистюхин.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в свою очередь уточнил, что переводы планируется заморозить на три года с момента принятия закона. «К сожалению, не прекратилось мошенничество [на рынке переходов] <...> Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок, значит, пускай вообще не будет никаких переходов <...> Люди теряют кучу денег», — прокомментировал он разработку законопроекта.
Согласно действующему законодательству, граждане могут раз в пять лет переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестиционного дохода. В случае досрочного перехода гражданин лишается накопленного с предыдущего перехода дохода. По данным Счетной палаты, с 2015 года россияне потеряли на досрочных переходах 108,4 млрд руб.
Минтруд отмечал, что доля досрочных переходов из пенсионных фондов составляет 98%. В ведомстве заявили, что этому способствует финансовая заинтересованность посредников негосударственных фондов, которые могут ввести россиян в заблуждение об условиях досрочных переходов. Деятельность таких агентов необходимо запретить, заключило ведомство.
Артём ГУБЕНКО, Юлия СТАРОСТИНА