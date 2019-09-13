13.09.2019 08:30 186

Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России». Об этом РБК рассказал руководитель дирекции биометрических технологий банка Андрей Шурыгин. Отделения «Почты России» стали еще одной площадкой после банковских отделений, где граждане смогут сдать свои биометрические данные.

Сбор биометрии запущен в точках обслуживания банка, которые расположены в почтовых отделениях нового формата (производственные процессы в них открыты, а рабочее место начальника находится в зале; всего их в России более 400). Пока необходимым оборудованием оснащено первое отделение в Москве (ул. Каретный Ряд, 5/10, стр. 2). До конца этого года банк начнет масштабирование проекта на более чем 240 почтовых отделений нового формата.

В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) рассчитывают, что в перспективе проект будет распространен на широкую сеть офисов «Почты России», сказал директор по цифровой идентичности компании Иван Беров. Шурыгин отметил, что точки в почтовых отделениях не относятся к банковским отделениям, которые по закону должны собирать данные для ЕБС. Сбор биометрии в «Почте России», однако, осуществляет именно представитель Почта Банка, так как, согласно закону и требованиям безопасности, это может делать только банковский сотрудник.

Непопулярная биометрия

ЦБ и «Ростелеком» запустили Единую биометрическую систему в конце июня 2018 года для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией: в 20% отделений — до конца 2018 года, во всех отделениях — к концу текущего года. Банки с базовой лицензией должны начать собирать биометрию до 31 декабря 2020 года. В настоящее время биометрию для ЕБС собирают 155 банков более чем в 5,3 тыс. отделениях, отметил ранее «Ростелеком», не раскрыв количества сданных шаблонов. Позже «Ростелеком» планирует расширить применение системы на здравоохранение, образование, ретейл, e-commerce, получение государственных и муниципальных услуг.

ЕБС испытывает проблемы с наполняемостью. Последний раз «Ростелеком» раскрывал количество собранных шаблонов в октябре 2018 года — тогда были собраны данные около 2 тыс. человек. По словам источника РБК в банке из топ-20, за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов.

Активно использует и продвигает биометрию для своих внутренних сервисов Сбербанк: его клиенты могут сдать образцы лица и голоса. Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2018 года сообщил о сборе миллионов образцов биометрии. При этом Сбербанк спорил с ЦБ о необходимости создания ЕБС, однако присоединиться к ней его обязал закон — банк начал собирать данные для ЕБС в декабре. Биометрические данные, собранные в Сбербанке и других банках, могут влить в ЕБС, говорили ранее источники РБК.

Поможет ли почта наполнить базу «Ростелекома» и ЦБ

Запуск сбора биометрии в «Почте России» позволит существенно расширить географию оказания этой услуги, считает Шурыгин. В ближайшем будущем зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, например в МФЦ, говорит Беров. Почта Банк уже собирает биометрию в 100% своих отделений, которые должны это делать по закону, — в 456 собственных флагманских клиентских центрах. «Почта Банк имеет одну из крупнейших сеток подразделений, особенно в небольших населенных пунктах, за счет того, что открывает точки присутствия в «Почте России», где зачастую нет отделений других банков, что позволит ему существенно пополнить базу ЕБС», — считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Подобные инициативы вряд ли повлияют на наполнение базы ЕБС, поделилась своим мнением старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова. «Основной проблемой (наполняемости ЕБС. — РБК) является не недоступность технологии, а отсутствие мотивации к сдаче биометрии со стороны клиентов и к ее сбору со стороны банков. Первые сомневаются в мотивах регулятора, а вторые не понимают, как на этом заработать, но видят риски потери клиентов», — объяснила эксперт.

Оснащение для сбора биометрии в точках на «Почте России» будет такое же, как и в обычных банковских отделениях, говорит представитель Почта Банка. «Стоимость оборудования непосредственно для сбора биометрии составляет около 4 тыс. руб. за комплект (камера, микрофон, тренога, переходники). Стоимость компьютера в данном случае учитывать некорректно, так как он используется для проведения всех операций в точке», — уточнил он.

По оценкам КПМГ, стоимость оборудования одного банковского отделения для сбора биометрии составляет в среднем 2–3 млн руб. Большая часть инвестиций в оборудование отделений для сбора биометрии идет на «железо» и ПО для защищенной передачи персональных данных, в частности на HSM-модули (аппаратный модуль безопасности) — устройство со специальным криптопроцессором, предназначенное для защиты криптографических ключей, объясняют в компании. Кроме того, стоит учитывать затраты на вендора и интеграцию нового бизнес-процесса, отмечают в КПМГ.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Александра ПОСЫПКИНА