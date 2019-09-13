13.09.2019 08:40 243

Клиенты лишившихся лицензий банков смогут получать страховые выплаты не только в офисах банков-агентов, но и напрямую из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на карту "Мир", по ее номеру. Такую идею обсуждают АСВ и Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").

АСВ ставит целью переход к беззаявительному порядку выплат возмещений, но ближайшая перспектива - выплаты по номеру карты, сказал гендиректор агентства Юрий Исаев на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией "Россия".

В 2016-2018 годах 2,45 млн вкладчиков получили 1,15 трлн рублей, основная часть этих денег осела на депозитах в банках-агентах

Это сократит срок выплат возмещений и упростит саму процедуру для вкладчиков и АСВ. Аналогичный механизм в пилотном режиме уже действует для прямых выплат пособий из Фонда социального страхования: используется только номер карты "Мир", а реквизитов счета, к которому она привязана, указывать не нужно.

В системе страхования вкладов выплаты до сих пор производятся в основном через офисы банков-агентов, они должны начинаться не позднее чем через две недели. В 2018 году, по данным АСВ, среднее время начала выплат составило чуть менее девяти рабочих дней.

Пожалуй, главным следствием появления новой опции выплат стало бы изменение расклада сил в борьбе банков за вкладчиков лопнувших кредитных организаций. До сих пор банки-агенты - они отбираются по конкурсу, обычно это крупные игроки с большой филиальной сетью - активно рекрутируют своих новых клиентов из людей, пришедших за возмещением (а большинство из них, как оказывается, - пенсионеры), предлагая сразу переложить страховку на депозит. Правда, большинство карт "Мир" открываются в тех же банках-агентах, а пик отзыва лицензий, похоже, уже позади, и возможности этого источника далеко не столь велики, как еще в 2016-2017 годах - тогда за выплатами в АСВ обратились свыше 1,6 миллиона человек, они получили почти 973 миллиарда рублей и основную часть этих средств тут же переложили в банки-агенты. В прошлом году объем страховой ответственности Агентства упал до 175,6 миллиарда рублей перед 0,85 миллиона вкладчиков.

"Карта "Мир" - это один из удобных вариантов получения всевозможных возмещений, - сказал глава НСПК Владимир Комлев. - Почему "Мир"? Вся эффективность достигается за счет того, что источник выплат, будь то Фонд социального страхования, Казначейство или, может быть, АСВ, должен стать участником клиринговых расчетов платежной системы, и, наверное, государственным структурам гораздо понятнее и очевиднее стать участниками расчетов национальной платежной системы, подконтрольной Центробанку, нежели какой-то другой".

В Банке России не смогли оперативно прокомментировать эту идею. На карты "Мир" уже переведены не только зарплаты бюджетников и практически все пенсии, но и многие социальные выплаты из федерального бюджета, в том числе детские пособия.

Не исключено, что для выплат возмещений будет использоваться Система быстрых платежей - ранее о такой возможности говорили в Банке России, ее же упомянул Комлев (НСПК является операционным платежным и клиринговым центром Системы быстрых платежей).

Игорь ЗУБКОВ

